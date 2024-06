Profeco advierte a Ticketmaster: “Tienes 48 horas para retirar tu negativa de reembolso”

Ahora que Ticketmaster sacó a la venta sus boletos para los próximos festivales, le exigía a sus compradores aceptar una cláusula donde ellos no reembolsarían el dinero si alguno de sus artistas llegara a faltar a los eventos.

Ante los reclamos de los consumidores, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reaccionó en contra de la boletera y le advirtió que debe desaparecer esa medida o habrá consecuencias.

“Profeco emitirá medida precautoria a efecto de que la proveedora Venta de Boletos por Computadora, S.A. de C.V. (TICKETMASTER), en un término de 48 horas, suspenda la información consistente en la negativa de reembolso por la posibilidad de inasistencia de algún o algunos de los artistas anunciados para un festival”, detalló.

¿Ticketmaster viola las leyes?

La dependencia federal aclaró que la cláusula de no reembolso de Ticketmaster violaría de los artículos 1°, 7, 10 segundo párrafo, 56 y 85 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

“Cabe señalar que todo proveedor se encuentra obligado a respetar los servicios que se hubieran ofrecido o convenido con el consumidor; es decir, si ofreció que un artista determinado estaría en el evento en cuestión, lo cual pudo motivar la compra de éste evento, la proveedora debe respetar tales condiciones”, expuso.

Profeco aclara reembolso

La Profeco aclaró que en caso de que el grupo o artista tenga una emergencia o falte por causa de fuerza mayor por un accidente o enfermedad, el público tiene derecho a solicitar el reembolso del precio pagado con todo y cargos por servicio, así como una bonificación o compensación no menor al 20 por ciento, “ya sea respecto al total de días que dure el festival o solo del día que no decida asistir el consumidor. De no atenderse la medida precautoria, daría lugar al inicio de un procedimiento por infracciones a la Ley”.





