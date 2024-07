¿Programa del Escorpión Dorado en TV Azteca salió del aire?

El éxito que tiene el Escorpión Dorado en YouTube tal parece que no lo pudo replicar en televisión, ya que su programa en TV Azteca llamado El Círculo del 1% todo indica que salió del aire por tener bajo rating.

Fue el 9 de junio cuando el popular youtuber, al que le da vida Alex Montiel, estrenó su programa de concursos por la señal de Azteca Uno, transmitiéndose cada domingo de 6 a 8 PM. Los televidentes por emisión no superaban los 500 mil, por lo que la televisora del Ajusco decidió reducir el programa a solo una hora, es decir de 5 a 6 PM.

Sin embargo, el bajo rating del programa El Círculo del 1% habría provocado que su última vez al aire fuera el pasado domingo 14 de julio, algo de lo que se percató el reportero Hugo Alexander Maldonado, quien a través de su podcast y sus redes sociales comentó esta situación.

"Quedó fuera otra vez el programa de El Escorpión Dorado, se me hace que ya lo cepillaron. Se veía venir, pero no es raro que lo quiten (...) adiós al Escorpión Dorado, yo no sé si van a agarrar de pretexto (La Academia) para que ya no aparezca, ya no está programado el Escorpión el domingo", explicó el reportero.

De acuerdo de cifras de Nielsen Ibope, El Círculo del 1% conducido por el Escorpión Dorado únicamente alcanzó los 381 mil televidentes durante la emisión del 14 de julio, que fue la última que tuvo en TV Azteca.

