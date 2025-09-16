Proponen instaurar el Día del Rock Mexicano: ¿Por qué y cuándo será?

Una propuesta en el Congreso capitalino busca poner a cantar y recordar la fuerza de un género que marcó generaciones

Proponen instaurar el Día del Rock Mexicano: ¿Por qué y cuándo será?
Proponen en Congreso de CDMX el “Día del Rock Mexicano” | iStock
Laura Reyes Medrano
16 de Septiembre de 2025

El Congreso de la CDMX recibió una propuesta que seguramente hará vibrar a más de un melómano: declarar el 11 de septiembre como el Día del Rock Mexicano. La iniciativa fue presentada por la diputada Elizabeth Mateos Hernández (Morena), quien argumentó que el género es parte fundamental de la identidad cultural del país.

La iniciativa fue presentada por la diputada Elizabeth Mateos Hernández/Congreso CDMX
La iniciativa fue presentada por la diputada Elizabeth Mateos Hernández/Congreso CDMX

La fecha no es casual. Ese día de 1971 se celebró el histórico Festival de Avándaro, considerado el “Woodstock mexicano”, que reunió a más de 200 mil jóvenes y marcó un antes y un después en la historia musical de México.

 

Avándaro, el origen de la propuesta

Mateos recordó que aquel festival contó con la participación de grupos como Peace and Love, La División del Norte, El Amor y Three Souls in My Mind, que más tarde daría origen a El TRI. Aunque en su momento fue criticado por autoridades y medios, subrayó que el evento concluyó sin decesos ni lesionados, y que su trascendencia cultural sigue viva.

El Festival Rock y Ruedas de Avándaro fue un histórico evento musical masivo que tuvo lugar el 11 y 12 de septiembre de 1971/iStock
El Festival Rock y Ruedas de Avándaro fue un histórico evento musical masivo que tuvo lugar el 11 y 12 de septiembre de 1971/iStock

 

Rockeros en el Congreso

Durante la sesión se dieron cita personalidades clave del rock mexicano: El TRI, A Los de Abajo, Los Rebeldes del Rock, La Castañeda, Kenny y los Eléctricos, entre otros.
En un momento emotivo, se reconoció también la trayectoria de Chela Lora, quien junto a Alex Lora ha dedicado más de 50 años a mantener encendida la llama del rocanrol.

Para reforzar la propuesta, los legisladores escucharon un audio del propio Alex Lora, quien pidió apoyar la iniciativa y selló su mensaje con su icónica frase: “¡Que viva el rocanrol!”.

 

TE PUEDE INTERESAR

Yadhira Carrillo rompe el silencio: revela por qué se alejó 17 años de las telenovelas

Contra | 16/09/2025

Yadhira Carrillo rompe el silencio: revela por qué se alejó 17 años de las telenovelas
Toda la semana te informamos de los días que no circula tu vehículo.

Contra | 16/09/2025

¿Hay contingencia ambiental? Hoy No Circula del miércoles 17 de septiembre
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló sus cuentas.

Contra | 16/09/2025

Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, es vinculado a proceso ¿Cuál fue el motivo?
Te recomendamos
Yadhira Carrillo rompe el silencio: revela por qué se alejó 17 años de las telenovelas
Música
Ciudad de México

LO ÚLTIMO

 