¿Qué pasará con la casa de Silvia Pinal? Esto dice Alejandra Guzmán

La muerte de Silvia Pinal es noticia que sigue dando y más ahora que se tendrá que abrir el testamento para repartir sus bienes entre sus hijas, hijo y nietas.

Lo que más llama la atención, es el qué pasará con la casa de la actriz que se ubica en el Pedregal, una de las zonas más lujosas de la Ciudad de México y que fue construida en 1955 por el famoso arquitecto Manuel Rosen.

Alejandra Guzmán habla del testamento

En entrevista, Alejandra Guzmán fue cuestionada sobre qué pasará con la casa de su mamá, si la piensan vender, rentar o habitar.

A lo que la rockera declaró que habrá que esperar a lo que diga el testamento, mientras sus hermanos Luis Enrique y Sylvia Pasquel viven en el pedazo que les dejó dentro del terreno.

La cantante espera que la residencia se le quede, pero no sabe el futuro de la propiedad ya que no le interesa, pues ella tiene su casa y otros departamentos.

“No sé, a mí me dijeron que me la había dejado a mí, pero yo ya tengo mi casa, entonces no sé… Realmente es lo que menos me importa, pero sí, en algún momento vamos a tener que leer el testamento”, declaró al detallar que doña Silvia Pinal dejó todo repartido para evitar problemas entre la familia.

“Mi mamá tuvo y tiene muchísimas cosas, pero todo lo dejó súper organizado, no se le va una”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESARA: ACTA DE NACIMIENTO: ESTE ES EL PRECIO DEL NUEVO FORMATO PARA 2025