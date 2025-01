¿Qué pasó con la audiencia de Fofo 'N'? ¿Podría salir libre?

El lunes se llevó una audiencia más de Fofo 'N' dentro del penal de Barrientos, debido a la denuncia que pesa en su contra por tentativa de feminicidio contra la señora Edith, a quien golpeó por un altercado automovilístico menor.

Frente a la denunciante, la defensa del influecner seguía tratando de desahogar pruebas y donde su defendido declaró en esta ocasión que no siente ningún odio por la mujeres, resaltando que su esposa y mamá son lo más importante en su vida.

También se esperaba que acudiera Melanie Lattanzi, la pareja de Fofo, quien estaba en el momento del incidente, pero no se presentó, siendo que ella sería su último testimonio para defenderse y poder salir libre.

Por último, Fofo ofreció disculpas a Edith, a su familia y a las mujeres en general por sus actos y comentarios. Ahora será este miércoles que continúe el juicio para poder dictarle sentencia.

El jucio de Fofo continuará este miércoles / Redes Sociales|

¿Fofo 'N' se casó en la cárcel?

Lo que llamó la atención dentro de la audiencia es que llamó esposa a Melanie, lo que confirmaría que Fofo 'N' realmente se casó estando dentro del penal de Barrientos en el Estado de México.

Esta noticia también la confirmó el hermano del creador de contenido, quien fue cuestionado sobre el estado de “la esposa”, título que no negó y dejó que ha estado recibiendo amenazas de muerte.

“Ella está muy afectada, está muy triste con toda la situación, pero sigue dando todo su apoyo hacia él, pero ella si ha recibido muchas amenazas en redes sociales, bueno yo también”, dijo Rodrigo Márquez.

Melanie Lattanzi se casó con Fofo dentro del penal de Barrientos / Redes Sociales|

Se manifiestan a favor de Fofo 'N'

Antes de que comenzara la audiencia dentro de los juzgados del penal de Barrientos, a las afueras se encontraban familiares y seguidores de Fofo realizando unas protestas para exigir su liberación.

También hubo otro grupo que bloqueó los carriles laterales de Periférico a la altura del parque Naucalli y también pedían que saliera libre pues lo creen inocente de los delitos que lo acusan.

“Justicia para Fofo. No es feminicidio, no a la impunidad de la autoridad”, “No más mentiras de la víctima” y “Liberan a Fofo”, eran parte de los reclamos.

Varias personas salieron en defensa el influencer / Redes Sociales|

