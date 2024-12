¡Qué pena! Pareja checa pone el ejemplo y recoge basura del Centro Histórico CDMX

El problema de la basura en las calles parece que no se puede resolver, pues esta es responsabilidad de cada ciudadano para mantener su entorno limpio.

Y ante esta problemática, una pareja de influencers de la República Checa se pusieron hacer lo que nadie realiza: recoger todos los desperdicios en diferentes partes del Centro de la Ciudad de México.

Un pequeño regaño nos dieron los extranjeros por tirar basura. / Redes Sociales|

Extranjeros ponen el ejemplo

Por medio de un video, Míša y Jiří buscaron hacer conciencia social al ponerse ellos mismos a recoger toda la basura que se encontraron a su paso por el Zócalo, Bellas Artes y calles del Centro Histórico.

“No manches güey, los tacos de la esquina son buenísimos, ¿no? Pero qué onda con el plato tirado en el suelo… Si ya te los comiste, llévate tu plato contigo. No seas taquero mal portado. México se respeta, empieza por no dejarlo sucio”, dicen los turistas.

Los turistas quieren que te sumes a su campaña de levantar la basura.|@verdederos

Mexicano se avergüenzan

De inmediato las reacciones no se hicieron esperar por parte de los cibernautas mexicano, quienes se sintieron avergonzados de que a unos extranjeros les preocupe más la basura que a los que vivimos en la capital del país.

“Qué vergüenza que alguien que no es de nuestro país se dé cuenta de eso y que nos regañe”, “Todos las personas que cuiden y respetan México son bienvenidos” y “Amo el cariño y respeto de extranjeros a México gracias y bendiciones” fueron parte de los comentarios.

@verdederos 🇲🇽Qué opinas sobre nuestro español mexicano, qüey? 😄 Uuu, el centro de Ciudad de México es un poco loco con TANTA gente, pero tiene sentido con la época de Navidad🎄. Lo que lastimosamente viene con esto es el aumento de producción de basura, y vimos bastante en el suelo… 🚯muchos embalajes plásticos, y tazas y platos de poliestireno, ¡el plástico que casi NO SE RECICLA, banda! ❌ Si hay una cosa navideña que les pedimos🙏, eviten al máximo el uso de plástico desechable. Regala experiencias en vez de cosas✨No importa si estás en México, Perú o Mozambique. 🌎 Pues, como siempre, salimos equipados con bolsas y guantes 🧤y apoyamos con nuestro granito de arena, aunque tenemos que añadir que vimos muchos trabajadores de la alcaldía limpiando. 👏 ¿Te gustaría ayudar a cambiar las cosas? ♻️ Regístrate en nuestra página y únete a la próxima limpieza. ¡Hagamos la diferencia juntos! 🌟 #basura #México #Verdederos #cdmx #recogerbasura #güey #mexican #mexico🇲🇽 #mexicocheck #mexicotiktok #basura #taquero #luchalibre #ciudaddemexico #medioambiente #mexicocity ♬ original sound - verdederos

