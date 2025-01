¿Quiénes recibieron 'Medallas de libertad'? El presidente Joe Biden entrega medallas a estas celebridades

Este reconocimiento se entrega a "personas que han hecho contribuciones ejemplares a la prosperidad, los valores o la seguridad de Estados Unidos o la paz mundial", así lo menciona la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, este sábado se reconocerá a 19 galardonados con la Medalla Presidencial de la Libertad, informó la Casa Blanca.

El comunicado se refiere a esta condecoración presidencial como "el más alto honor civil de la nación, otorgado a personas que han hecho contribuciones ejemplares a la prosperidad, los valores o la seguridad de Estados Unidos, la paz mundial u otros importantes esfuerzos sociales, públicos o privados".

El presidente enfatizó que los galardonados son grandes líderes que contribuyeron al desarrollo no solo de la potencia norteamericana, sino del mundo en general.

La ex secretaria de Estado Hillary Clinton, el multimillonario George Soros y el delantero argentino Lionel Messi figuran en la lista de los condecorados.

Biden también otorgará la medalla al chef hispanoamericano José Andrés, cuya organización benéfica World Central Kitchen se ha convertido en una de las organizaciones de ayuda alimentaria más reconocidas del mundo.

Messi recibirá la medalla

Entre los galardonados también figuran Bono, líder de la legendaria banda de rock U2 y activista m contra el sida y la pobreza.

En el ámbito de le actuación actores estadounidenses Michael J. Fox y Denzel Washington fueron reconocidos, así como dos personas del ámbito de la moda: el famoso diseñador Ralph Lauren y Anna Wintour, directora de contenidos de Condé Nast y directora editorial mundial de Vogue.

