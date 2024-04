Ramiro, ex de Bronco, busca ser diputado ¡Entérate!

Ramiro Delgado, exintegrante del Grupo Bronco, es candidato a diputado por el partido Movimiento Ciudadano, para el Distrito 17 de Apodaca, Nuevo León.

El músico mexicano fue registrado por el partido político y hasta el momento continúa haciendo campaña por las calles de Apodaca, municipio donde Bronco nació, por lo que ahí conocen bien a Ramiro Delgado, quien dejó la agrupación en el año 2020 argumentando problemas de salud.

“Voy a iniciar en esto. Nunca hubiera pensado que me hablaran en este ramo. Tengo el tiempo disponible, ya no me dedico a la música. Me falta mucho por aprender. Voy hacer mis pininos aquí, pero tengo buenos maestros”, expresó Ramiro en el momento de su registro hace un par de semanas.

El exintegrante de Bronco se conoció que su experiencia en la política es prácticamente nula, pero recalcó que tiene el tiempo y la disposición para aprender y ejercer correctamente el cargo de diputado en caso de obtenerlo.

