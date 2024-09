Recibo de agua CDMX: Así puedes obtener saldo a favor al pagar tu servicio de Sacmex

Si vives en la CDMX y eres el encargado de pagar el recibo de agua esto te interesa, ya que a continuación te hablaremos de un programa del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) con el cual podrás obtener saldo a favor para pagar menos en la Tesorería.

El programa se llama Compensaciones y transferencia de cantidades pagadas indebidamente, el cual se define como un “saldo que se abona a tu cuenta debido que realizaste pagos en exceso, doble o en cuenta equivocada, el cual podrás utilizar para pagos posteriores en tu consumo”.

Lo primero que debes saber es que esta solicitud sólo la puede presentar el propietario o usuario del inmueble donde se ubica la toma, quien se deberá presentar al área de atención ciudadana, de la oficina más cercana del Sistema de Aguas de la Ciudad de México o en cualquier Tesorería del Gobierno capitalino.

La única forma de obtener saldo a favor es que el usuario haya realizado pagos en exceso o en cuenta equivocada alguna vez, aunque toma en cuenta que los reembolsos solicitados previamente no podrán entregarse, ni en caso haya prescrito la obligación para devolverlos (3 años).

Documentos para obtener saldo a favor en el recibo del agua CDMX

Documentos de identificación oficial en original y copia simple (INE, cédula profesional, pasaporte, carta de naturalización o tarjeta de residencia)

Documentos de acreditación de personalidad jurídica:

Personas físicas: Carta Poder firmada ante dos testigos e identificación del interesado y de quien realiza el trámite o poder notarial e identificación oficial del representante o apoderado. En cualquier caso se requiere original y copia.

Personas morales: Acta constitutiva, poder notarial e identificación oficial del representante o apoderado en original y copia.

Comprobante de domicilio en original y copia (boleta de impuesto predial, recibo de servicio de luz, estado de cuenta bancario, estado de cuenta de servicio telefónico, recibo de gas natural, recibo de televisión de paga o boleta del servicio de agua)

Formato del Sistema de Aguas de la Ciudad de México debidamente llenado

Original del recibo oficial o comprobante de pago o la certificación del pago (objeto de la compensación)

Acreditar ser el propietario o usuario del inmueble mediante estos documentos:

Propietario: Boleta del impuesto predial, propuesta catastral pagada o escritura liberada y anotada ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

Usuario: Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses a nombre del usuario y dirección completa, contrato de arrendamiento vigente o credencial para votar con el domicilio del inmueble.

Una vez presentada la solicitud de reembolso al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, éste lo analizará y en un lapso no mayor a 120 días naturales dará un veredicto y te informará si tienes o no saldo a favor para pagar menos en tu recibo de agua. Recuerda que cumplir con todos los requisitos e ingresar tu solicitud a Sacmex, no garantiza que te vayan a compensar el dinero que pagaste demás.

