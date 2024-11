Residente pensó en quitarse la vida cuando estaba en México ¡Esta es la historia!

En una reciente entrevista, Residente reveló un episodio de su vida que nadie sabia, incluso sus hermanos, en donde él pensaba quitarse la vida saltando desde el piso 25 de un hotel en México.

Dentro del programa de Chente Ydrach, el rapero recordó que en 2017 estaba por presentarse en el Auditorio Nacional, pero un día antes entró en un crisis que terminaría con su carrera pues además estaba atravesando por su divorcio.

“Está cab$%& decirlo porque ni mis hermanos saben de ese momento, yo estaba en México, estaba pasando un montón de cosas, pensé de la manera en que pensé, pensé que me iba a lanzar y yo dije: 'si mami contesta, no brinco', tuve la suerte de que mi mamá contestó", dijo.

Residente asegura que su madre lo salvó

El vocalista de Calle 13 mencionó que antes de aventarse haría una llamada a su casa, pero si su mamá contestaba no se aventaría del balcón, pero por fortuna ella contestó el teléfono y lo calmó para poder seguir adelante.

“Recuerdo que le dije que no quería estar aquí, en ese momento no estás pensando bien, y ella me calmó, yo no sé..., mi mamá tiene una habilidad, yo no sé si sabía lo jodido que estaba, por lo que yo estaba pasando, pero ella me habló de una manera tan tranquila; siempre ha resuelto las cosas tranquila cuando son momentos bien tensos, ella me habló como si supiera que iba a pasar”, afirmó.

Residente se reúne con padres de los normalistas de Ayotzinapa

René en ese momento de crisis también pensó que al otro día se tendría que reunir con los padres de los 43 normalista desaparecidos en Ayotzinapa y eso fue otro motivo para no quitarse la vida.

“Yo tenía que darle la esperanza a sus papás, hablé con ellos y cuando vi sus historias y todo lo que me iban contando, yo me puse en el lugar de ellos y dije: ´no, no, cab$%&, yo no puedo ni pensar en esto que estoy pensando, no sé por qué me dio esto´, al otro día me levanté distinto, con otra mentalidad”, finalizó.

