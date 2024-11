iLe: Entre el poder latino, música nueva y un posible reencuentro de Calle 13

Luego de que Calle 13 llegó a su fin, la cantante iLe decidió continuar con su carrera como solista lejos de sus hermanos René Pérez y Eduardo Cabra, ya que tenía bien claro su futuro dentro de la escena musical.

En 2016, Ileana Mercedes Cabral, su nombre real, lanzó su primer disco ‘Ilevitable’, luego siguió con ‘Almadura’ tres años después y para 2022 salió ‘Nacarile’, todas sus producciones con una propuesta muy diferente a lo que venía haciendo con su exbanda. Para este año, regresa con ‘Me Hiciste Quedar Mal’, un tema que estará dentro de su próximo material.

En Exclusiva para Contra, iLe nos contó sobre la profundidad de su tema. Además, de la fuerza de su pueblo Puerto Rico, del poder latino y que espera el reencuentro de Calle 13.

Andas estrenando ‘Me Hiciste Quedar Mal’, podría ser una canción muy vulnerable...

iLe: “Estoy trabajando en un disco, pero estoy a mi ritmo, descifrándolo todavía, pero pasándola bien en el proceso. Y esta canción pues estaba por ahí desde hace un tiempo, es una canción también que salió bastante espontánea y con esta energía así también como de desquite, de indignación, y también pues sí, de vulnerabilidad, pero me gusta que hay esa combinación en la canción y en el video musical también”.

¿Es historia o vivencia personal?

iLe: “Yo siento, indirectamente, que son patrones, ¿verdad?, tóxicos, que tendemos a ver mucho en las personas, estemos con ellas o no, pero siento que también al hablar con amistades o con gente se pueden hacer historias, siento que son cosas que se repiten mucho. Entonces pues sí, siento que había que hablar de eso también y sentir la necesidad en esta canción.

¿La canción está pegando mucho…?

iLe: “Pues estoy recibiendo todo con muchísimo agradecimiento y cariño y qué bueno, en verdad, que se siga expandiendo. Yo la pasé súper bien trabajando esta canción, la trabajé junto con Ismael Cancel y también con el productor argentino Tatool y fue súper divertido el proceso de crear la canción en el estudio, de ir viendo cómo se iba desarrollando y también trabajar el video.

¿Cómo estás creativamente para sacar un disco nuevo?

iLe: “Pues todavía estoy en pleno proceso creativo, pero me gusta lo que va saliendo. Pero sí, estoy ahí analizando, haciendo y deshaciendo cosas que todavía yo misma estoy entendiendo lo que está pasando en el disco, pero me gusta. Siento que es una energía, quizás se está encaminando una energía distinta, pero me la estoy disfrutando y pues cada año, cada proceso, cada disco te enseña algo nuevo. He ido aprendiendo cosas y todavía sigo aprendiendo, así que vamos a ver que saldrá en el momento en el que tenga que salir”.

¿Qué piensas de que llamaron una “isla basura” a Puerto Rico en un evento de Donald Trump?

iLe: “Yo creo que obviamente todo el mundo aquí está ofendido por eso. Son de esas cosas, verdad, que obviamente son horribles de decir, ¿en qué cabeza cabe hacer algo como eso? Pues ahí tenemos claro de lo que realmente piensan estas personas sobre nosotros. Entonces pues creo que no hay manera de disfrazar expresiones así. Siento que es obvio que tanto como esa persona como muchas otras que están en el gobierno de Estados Unidos, pues sí devalúan, humillan a las personas latinas y otras personas que son distintas a ellos”.

¿Hay una campaña contra los latinos en Estados Unidos?

iLe: “Sí, o sea, es horrible, de verdad. Como que estas personas que asumen este rol de poder para ellos significa violentar los derechos de las personas. Lamentablemente, pues sí, Estados Unidos y otros países con poder ahora mismo es triste que sean conocidos por usar ese poder en contra de muchas personas. Y ahora se ve más que nunca, como que creo que cada vez es más evidente cómo se vuelve un juego de manipulación mediática y sí, de los gobiernos, de cómo silenciar en algunas cosas y cómo hablar de otras, como de repente hay algo demasiado desbalanceado y es súper triste de verdad, es doloroso, es horrible y hay que buscar la manera de trabajar esto en equipo”.

Al terminar Calle 13, ¿fue fácil empezar tu carrera como solista?

iLe: “Obviamente siempre es difícil, pero claro, había mucha gente que ya me conocía por Calle 13, pero sé que yo estaba clara que yo iba a venir con algo diferente, pero ahí pues es obvio, creo que mucha gente pensaba que quizás venía con algo parecido y pues otras personas ya probablemente se esperaban que yo venía con otra cosa. Yo siempre estuve clara y me gustó, me gustó sentir como empezaba realmente con mi proyecto, siento que aprendí mucho y también pues haber tenido ese privilegio de haber empezado con Calle 13, creo que fue una escuela súper buena para mí y gracias a eso pues me sentía un poco más preparada para empezar con lo mío, así que hasta ahora ha sido muchísimo más de lo que hubiese imaginado y estoy súper agradecida de seguir aquí viviendo de lo que me gusta”.

En otro tema, ¿habrá un reencuentro de Calle 13?

iLe: “Pues la verdad es que no sé, eso es algo de mis hermanos en todo caso, pero yo creo que también nosotros emocionalmente tenemos muchos lindos recuerdos en esa casa donde nos criamos y pues siempre he dicho que Calle 13 es más allá del proyecto y de lo que conoce la gente. Para nosotros es nuestra casa, nuestra familia y siento que siempre la llevamos aunque ya no vivamos ahí, pero tenemos eso siempre con nosotros y tratamos de traducirlo a otros espacios ahora de adultos, porque siempre nos mantenemos juntos todo el tiempo, pero sí tenemos ese momento, esa nostalgia y yo creo que quizás de ahí puede que venga ese lado emocional que ha expresado René en sus videos, así que nada, no tengo idea, yo estoy igual que tú esperando el reencuentro”.

¿Y cuándo nos vistas en México?

iLe: “Voy a presentarme el año que viene, el 9 de abril en el Lunario, así que estoy súper emocionada voy a hacer mi primera presentación ahí con mi proyecto y después voy a estar también en el Festival Pa’l Norte, así que el año que viene va a estar bueno”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ESTACIONAMIENTOS EN LA CDMX NO DEBEN DE COSTAR MÁS DE 20 PESOS LA HORA, PROPONEN DIPUTADOS