Romina Mircoli se despide de su mamá Dulce: “No paro de llorar”

Luego de la misa que se realizó en la Basílica de Guadalupe en honor a la cantante Dulce, su hija Romina Mircoli publicó unas palabras para despedirse de su madre.

La hija de la intérprete de música de romántica se mostró dolida pero no dejó de reconocer el gran peso que tuvo su madre en su vida aunque no para de llorar.

“No tengo en mi corazón más que agradecimiento a Dios, no pude haber tenido mejor mamá, sé que no hoy no paro de llorar y quizá no pare nunca, pero en estos difíciles momentos, sólo puedo decir gracias”, dijo.

Dulce falleció el pasado miércoles por cáncer en un pulmón / Redes Sociales|

Romina agradece a Dulce su legado

Romina continúa diciendo que Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas, el nombre real de Dulce, le dejó un gran legado que se ve reflejado en su hijo: “Tú me creaste y vivirás en mí, como vivirás a través de mi hijito, que tiene tus mismos ojitos".

La hija de la artista también reconoció el tiempo que le dedicó como madre donde superaron varias pruebas juntas por complicadas que fueron.

“Tengo la paz de haber estado hasta el final a tu lado… Pasaré todas las pruebas difíciles, sin importar en que forman vengan, de la misma manera que en vida afrontaste todo por mí”, indicó.

Romina agradeció el legado que le dejó su madre / Redes Sociales|

Romina llora la partida de Dulce

Por último, la heredera de la cantante dijo que su muerte fue algo que no se esperaba y por lo tanto no estaba lista para enfrentar todo el dolor que ahora siente.

“No estaba lista, mami, tú tampoco, para esto, nunca nadie lo está, no termino de aceptar que jamás volveré a escucharte, jamás volveré a verte, jamás volveré a sentir tu calor de tu abrazo ni el olor de tu cabello, abrazo tu ropa y me ahogo en llanto, te necesito”, finalizó.

Romina se despidió de su mamá por medio de las redes / Redes Sociales|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESA: ¡Y NO ES BROMA! GANADOR DE LOTERÍA SE LLEVA MIL 202 MILLONES DE DÓLARES