Rubén Albarrán de Café Tacvba niega ser deudor alimentario

Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, ha refutado las acusaciones que afirman que no reconoce ni apoya económicamente a su hija. A través de un comunicado oficial, ha presentado documentos que respaldan su cumplimiento con las responsabilidades parentales que le corresponden.

Ruben Albarrabán niega ser deudor alimentario

Ofelia Medina declaró que su sobrina había tenido una hija con Rubén Albarrán, quien supuestamente no la reconocía ni brindaba apoyo económico. En respuesta a estas afirmaciones, el cantante negó las acusaciones y presentó evidencias que demuestran que no es un deudor alimentario, a través de un comunicado oficial emitido por su equipo.

“Con el derecho de réplica y rectificación que me corresponde y con respeto y paciencia, me veo nuevamente en la necesidad de pronunciarme públicamente con el propósito de desmentir categóricamente las dolosas e infundadas imputaciones que se hacen de mi persona…”,inicia el comunicado.

El artista aseguró que nunca ha negado a su hija ni ha ocultado el contrato matrimonial con la madre de la niña.

"Es falso que en momento alguno hubiera desconocido a mi hija u ocultado el contrato matrimonial que llevé a cabo con la madre de la bebé, existiendo registros de ambos actos a los que cualquier interesado puede tener acceso al tratarse de documentos públicos".el artista

El comunicado incluye un extracto del acta de nacimiento de la hija de Albarrán, lo que evidencia que el reconocimiento de paternidad se llevó a cabo de manera adecuada antes de que surgieran las acusaciones. Asimismo, Albarrán se pronunció sobre el cumplimiento de sus obligaciones.

"Desde su gestación, atendí todas aquellas circunstancias para procurar tanto la salud de la menor como la de su señora madre, brindándoles atención y apoyo personal, así como a mi hija el cariño, amor y cuidados acordes a su edad".

Se subrayó que, a pesar de la carencia de comunicación con la madre de su hija, ha cumplido con sus responsabilidades parentales ante la autoridad judicial.

"He llevado a cabo las acciones correspondientes consignando mensualmente billetes de depósito, con documentos anexos que así lo acreditan, dando así cabal cumplimiento a mis obligaciones parentales".

El cantante subrayó la importancia de respetar la privacidad de la menor en lo que respecta a su protección.

"No es óbice admitir lo difícil que resulta el guardar silencio ante este tipo de imputaciones; no obstante, esto ha tenido siempre un claro fin que es el de respetar y no comprometer de manera alguna el correcto desarrollo de mi hija, quien es ajena a cualquier controversia".

El comunicado solicita el respeto por la privacidad del cantante y su hija, señalando que un proceso legal en curso determinará las obligaciones alimentarias correspondientes para la menor. Asimismo, Rubén Albarrán expresa su agradecimiento a quienes le han brindado su apoyo.

"Agradezco la solidaridad y empatía que he recibido a lo largo de esta difícil parte de mi vida; personas quienes no se han sumado a la gratuita violencia de la que he sido objeto. Pido nuevamente el respeto hacia la privacidad de mi núcleo, en especial de la menor, deseando que esta comunicación pueda arrojar luz y entendimiento ante mi silencio, del cual se ha abusado para pretender fines diversos a través de malintencionadas especulaciones".

