Salinas Pliego le manda mensaje a revendedor de roscas del Costco, ¿Le ofreció trabajo?

Jesús se hizo viral tras sus comentarios acerca de las compras que realizó en una tienda de mayoreo para revender roscas de reyes, incluso hubo quienes lo criticaron en redes sociales y comenzaron una campaña para invitar a los ciudadanos a no comprar producto revendido, algo que afectó sus ventas este 5 y 6 de enero.

Nuevamente, mediante redes sociales, el hombre compartió un video mostrándose preocupado por el hecho que no haber vendido muchas roscas, incluso comenta que en años anteriores, el 5 de enero ya se habían quedado sin producto, pero, ahora, había vendido muy poco, acusando al 'hate' que le tiraron en redes.

¡No vendió todas las roscas!

El revendedor se Costco que se hizo viral en redes sociales compartió que no logró vender todas las roscas este 6 de enero. Cree que eso se debe a todo el odio que se generó en redes sociales en contra de los revendedores. ¿Qué opinas? pic.twitter.com/EorbYYgNf0 — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) January 7, 2024

"Gente la neta ya ando preocupado, la neta ya estamos a 6 de enero y el año pasado para el 5 ya habíamos vendido todo, la neta sí me agüita porque yo creo que mucha gente ha tirado mucho hate y yo creo que esa gente ha hecho que los demás no quieran comprar, y pues sí, todavía nos quedan varias, la neta, nos quedan muchas, sí me agüita mucha gente, porque vamos hasta perder dinero nosotros pues, pero, pues ni modo, así es la vida"

Animo... así es el camino al éxito, la gente huevona nunca va a querer que a otros les vaya bien, te van a acusar de lo que sea, en este caso, de comprar a mayoreo en una tienda de mayoreo (wholesale). En realidad esa gente que tira hate NO quiere vivir mejor, eso significaría… https://t.co/0rasv8fBCQ — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) January 7, 2024

Luego del video, Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y del equipo de fútbol Mazatlán FC, le escribió un mensaje a Jesús en sus redes sociales, explicando su punto de vista respecto al tema y mandando un mensaje de solidaridad para el vendedor.

"Ánimo… así es el camino al éxito, la gente huevona nunca va a querer que a otros les vaya bien, te van a acusar de lo que sea, en este caso, de comprar a mayoreo en una tienda de mayoreo", comentó Salinas Pliego.

