Científicos encuentran partículas nanoplásticas en un litro de agua embotellada

Científicos de las universidades de Columbia y Rutgers fueron los encargados de hacer la investigación, llegando a determinar que litro promedio de agua embotellada contiene casi un cuarto de millón de piezas invisibles de nanoplásticos diminutos, detectados y categorizados por primera vez por un microscopio que utiliza láseres duales

Durante la investigación se observaron cinco muestras de cada una de las tres marcas comunes de agua embotellada en la que encontraron que las partículas oscilaban entre 110.000 y 400.000 por litro, esto de acuerdo al estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences.

Además, en el estudio encontró que en el agua embotellada se descubrieron entre 10 y 100 veces más nanoplásticos que microplásticos.

"Gran parte del plástico parece provenir de la propia botella y del filtro de membrana de ósmosis inversa utilizado para evitar la entrada de otros contaminantes", comentó Naixin Qian, químico físico de Columbia, tras darse a conocer la investigación.

A pesar de determinar que se encuentran partículas nanoplásticas en un litro de agua embotellada, mencionaron tras finalizar la investigación que las tres marcas utilizadas eran comunes y se compraban en Walmart.

