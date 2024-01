Youtuber viaja completamente solo en avión de Mexicana de Aviación

Completamente sólo fue como viajó Jorge de León, youtuber que compartió en sus redes sociales cómo fue su experiencia de volar en un avión de Mexicana de Aviación, donde él estaba solo, pues la nave se encontraba vacía.

El creador de contenido grabó cómo fue su vuelo desde Tamaulipas al Aeropuerto Felipe Ángeles, base de operaciones de la aerolínea. En el video que De León subió a u canal de YouTube, se ve que él es el único pasajero en el avión, hecho que le causó sorpresa.

“No lo puedo creer. Voy completamente solo en el vuelo, no hay nadie, no hay ningún otro pasajero, espero que esto cambie por el medio ambiente (...). No hay nadie más, solamente está la tripulación, cuando llegué me dijeron: ‘Bienvenido, usted el único pasajero a bordo'”, dijo el creador de contenido cuando describía la situación que estaba viviendo.

Jorge de León dijo que entendía la situación y explicó que el video lo grabó un par de días después de la reinauguración de Mexicana. Incluso, compartió que para comprar sus boletos tuvo que atravesar por algunos inconvenientes.

“Fue un poco complicado comprar los boletos porque la pagina está cayendo, es su primera semana de inauguración, es normal que haya este tipo de inconvenientes.

Se dice que la poca cantidad de gente se debe a que era un vuelo matutino, el abordaje estaba programado a las 07:50 horas, para que iniciara el vuelo a las 08:25.

