Selena Gómez cantará música regional mexicana en el cine

Selena Gómez cantará música regional mexicana, ya que todo apunta a que interpretará a Linda Ronstadt en su película autobiográfica.

Linda, de 77 años y quien está retirada de los escenarios desde 2011 a propósito de que fue diagnosticada con la enfermedad de Parkinson, creció en una familia estadounidense con raíces mexicanas en Tucson, Arizona.

Por ello en 1986 grabó con mariachi un disco de música tradicional mexicana llamado 'Canciones de mi padre', en el cual incluyó temas como 'La cigarra', 'Los laureles', 'La charreada', 'Hay unos ojos' y 'Dos arbolitos', siendo todo un éxito, pues consiguió 2 millones y medio de ventas en los Estados Unidos, además de que le valió ganar un premio Grammy en la categoría Mejor interpretación mexicana estadounidense.

Este contexto, más el parecido físico y también tener raíces mexicanas hicieron de Selena Gómez la candidata perfecta para interpretar a Linda Ronstadt en su película biográfica, la cual correrá a cargo de su mánager John Boylan, y el cineasta James Keach, mismos que en 2019 produjeron el documental 'Linda Ronstadt: The Sound of My Voice'.

Como una manera de confirmar la noticia de manera sutil, Selena Gómez, actriz, cantante y en su momento estrella de Disney, compartió en sus redes sociales que está leyendo el libro sobre las memorias de Ronstadt, llamado 'Simple Dreams'.