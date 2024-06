¿Sergio Andrade murió? Esto se sabe

En redes sociales comenzó a tomar fuerza información que señala la muerte de Sergio Andrade, el famoso productor musical que estuvo relacionado con la cantante Gloria Trevi y aquí te decimos lo que se sabe.

La información surge del programa 'Chisme No Like', que se transmite por YouTube, en donde sus conductores Javier Ceriani y Elisa Beristain hablaron sobre la versión que el productor había perdido la vida.

En la emisión de este miércoles 26 de junio de 2024, ambos especialistas en espectáculos comentaron que en el perfil de Wikipedia de Sergio Andrade aparecía una actualización en la cual se informaba que había muerto el pasado viernes 21 de junio, mostrando incluso capturas de pantalla de lo dicho.

De hecho, Ceriani y Beristain comentaron que fue la familia del exmanager quien agregó su fecha de deceso en la página de Wikipedia, aunque actualmente esa información ya no se lee en dicho sitio.

Aunado a ello, los conductores del programa 'Chisme No Like' aseguraron que Sergio está fingiendo su muerte para no enfrentar a la justicia de Estados Unidos, toda vez que hay nuevas denuncias contra él por el famoso caso Clan Trevi Andrade. El argumento es que al no localizarlo, las autoridades estadounidenses no pueden proceder contra él.

“Está metido en muchos problemas. Sergio Andrade decidió fingir su muerte”, comentó Elisa, mientras que Javier agregó: “La jueza dijo ‘si a Sergio Andrade no lo encuentran para la demanda, puede que este caso sea desestimado’. Ahí Gloria (Trevi) y Mary Boquitas tendrán que defenderse ellas mismas de las víctimas del clan y no podrán acusar a Sergio”.

Los conductores del programa que se transmite por YouTube agregaron que, según sus fuentes, la más reciente ubicación de Sergio Andrade es Cancún, a donde fue a buscar ayuda médica por problemas relacionados con los riñones.

¿Quién es Sergio Andrade?

Sergio Andrade, de 68 años de edad, fue un productor musical muy importante en la década de los 90, manejando carreras como las de Yuri y Lucero, sin embargo, pasó a la historia por estar involucrado en el famoso Clan Trevi Andrade, luego de que junto a Gloria Trevi y Mary Boquitas fueran detenidos en Brasil en 1999, acusados de corrupción y explotación de menores.

El compositor y productor estuvo en prisión en aquel país hasta 2003, año en el que fue extraditado a México para continuar su proceso judicial en una cárcel de Chihuahua, pero finalmente quedó en libertad en 2007 gracias al trabajo de sus abogados. Desde entonces, poco se ha sabido de Sergio Andrade.

