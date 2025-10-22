Shakira lanza su propio especial en Spotify: así puedes verlo gratis y qué incluye

Shakira vuelve a brillar en el mundo del streaming. La plataforma Spotify estrenó un especial dedicado a la artista colombiana, con motivo de los 30 años de su icónico álbum Pies Descalzos y los 20 años de Oral Fixation.

El contenido puede verse de forma gratuita, solo con una cuenta activa en la aplicación, sin necesidad de suscripción premium.

Shakira celebra los 30 años de su icónico álbum ’Pies Descalzos’ y los 20 años de ’Oral Fixation’. / @spotify, @shakira

¿Qué incluye el especial de Shakira en Spotify?

El homenaje, titulado “Shakira: Pies Descalzos & Oral Fixation – 30 & 20 años”, repasa la evolución musical de la intérprete a través de entrevistas, versiones renovadas de sus grandes éxitos y material audiovisual inédito.

Entre las sorpresas, destaca una nueva versión de “Hips Don’t Lie”, donde Shakira colabora con Ed Sheeran y Beéle, fusionando estilos y generaciones.

Además, el especial incluye adaptaciones de temas emblemáticos como Pies Descalzos, Sueños Blancos, Antología, La Pared y Día de Enero, que marcaron distintas etapas de su carrera.

En “Hips Don’t Lie”, Shakira colabora con Ed Sheeran y Beéle. / @spotify, @shakira

Disponible gratis en Spotify

El contenido está disponible tanto en formato de video como de audio dentro de la plataforma, lo que permite a los usuarios explorar la historia de los discos y el impacto que tuvieron en la música latina.

‘Pies Descalzos’ y ‘Oral Fixation’ son dos álbumes fundamentales en la carrera de Shakira. / @spotify, @shakira

Spotify destacó que este proyecto forma parte de su iniciativa para celebrar los álbumes más influyentes de las últimas décadas, y en el caso de Shakira, resaltar su papel como una de las artistas más influyentes del pop latino a nivel mundial.

