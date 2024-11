Shawn Mendes y New Order, choque de eras en el Día 2 del Corona Capital 2024

Quien osara decir que el sábado sería el día más flojo del Corona Capital 2024 estaba en un error. Con un toque más suave, pero manteniendo el grado de intensidad que fijó Green Day desde el viernes, el canadiense Shawn Mendes cumplió a su nutrida base de fans y se ganó el cariño de miles más en el cierre del Día 2 del festival.

En más de hora y media de presentación, Mendes hizo un recorrido por su joven carrera musical: There's Nothing Holdin' Me Back fue el banderazo en el Escenario Corona ante decenas de miles de seguidores que cantaron desde Wonder, Señorita, If I Can't Have You, hasta In My Blood.

NEW ORDER, MÁS VIGENTES QUE NUNCA

La edad es sólo un número y la banda británica New Order es muestra de ello. Con casi cinco décadas de de carrera musical, los de Manchester, Inglaterra, se presentaron en la Ciudad de México y demostraron ante miles de personas un hecho innegable: Joy División nunca morirá.

Los exintegrantes del hito musical que se disolvió con la muerte de Ian Curtis entregaron una de las joyas que perdurarán por siempre dentro de las presentaciones históricas del Corona Capital. Transmission fue el inicio de un viaje que hizo mover al variado público del festival mexicano.

Crystal, Isolation, Bizarre Love Triangle, Blue Monday, Temptation y Love Will Tear Us Apart -como las más destacadas- y el leve coqueteo con Wonderwall como tributo a Oasis, demostraron que la rebeldía no es cuestión de juventud, sino la representación de la libertad espiritual que no se apaga con los años.

LA GRAN SORPRESA: MELANIE MARTINEZ

Salida desde un reality show (The Voice, 2012), la neoyorquina Melanie Martinez se consolidó como la gran revelación para un público que en su mayoría no ubica su estilo.

Cry Baby, Carousel, Soap y WOMB, entre otras más, fueron parte del repertorio con el que MM atrajo a los asistentes al festival, desde los más apegados a su género musical hasta los más 'old school', quienes con un movimiento leve de cadera y hombros dejaron en claro que la presentación les agradó.

UN CIERRE ESPECTACULAR

Este domingo, la décimo cuarta edición del Corona Capital cerrará con quien quizás es la estrella más grande que ha pisado los escenarios del festival: Sir Paul McCartney. Luego del par de presentaciones que dio en el ahora Estadio GNP, el exintegrande de The Beatles y de The Wings cerrará el CC24 con la promesa que quien se atreva a pararse debajo del Escenario Corona nunca olvidará esta noche.

Pero eso no es todo para el Día 3 del festival, pues entre un cartel de primera, un par de pesos pesados también desatarán la locura en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez: Iggy Pop, leyenda del punk, y Jack White, revolucionario del rock indie.

