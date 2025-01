Sheinbaum confirma que no asistirá a investidura de Trump: "No pasa nada"

La mandataria de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha confirmado que no asistirá a la ceremonia de investidura presidencial de Donald Trump, programada para el lunes 20 de enero de 2025. Asimismo, la presidenta Sheinbaum ha informado que no recibió una invitación para participar en la toma de posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, que se llevará a cabo en la misma fecha.

Sheinbaum confirma que no irá a investidura de Trump

En su conferencia mañanera, la mandataria Sheinbaum informó que el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, asistirá a la ceremonia de toma de protesta. Al ser preguntada si había sido convocada, Sheinbaum respondió que no.

"¿Ya la invitó Trump a su investidura?" Se le preguntó a la mandataria.

“No, pero no pasa nada, no pasa nada, está ahí el embajador de México en Estados Unidos, no hay problema”, respondió antes de retirarse.

El anuncio se realiza tras la declaración de la mandataria la semana pasada, en la cual manifestó que no había recibido una invitación para asistir a la ceremonia de toma de posesión de Trump.

“No hemos recibido invitación, recibió invitación la embajada mexicana en Estados Unidos como embajada, pero no sabemos si va a haber representantes, como jefes de Estado o no”.

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, invitó a varios jefes de Estado a su toma de posesión, incluyendo a los presidentes de Argentina, Javier Milei; de El Salvador, Nayib Bukele; de Ecuador, Daniel Noboa; y de China, Xi Jinping.

Se presentará el embajador de México en EE. UU., Esteban Moctezuma. | (X/@emoctezumab)|

