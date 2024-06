Sheinbaum y López Obrador explican por qué Fernández Noroña no es parte del gabinete

Los reclamos de Gerardo Fernández Noroña por no tener un cargo dentro del nuevo gabinete de gobierno o por no ser considerado para coordinar la Cámara de Senadores, están siendo aclarados por Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La virtual presidenta de México detalló que al político le aprecian mucho por lo que ha hecho por el movimiento, pero todos los cambios que se están haciendo queda entre miembros de Morena.

“Gerardo es un compañero que valoramos mucho en el movimiento. Y lo dije el otro día, él entró a la encuesta propuesto por el PT, igual que Manuel Velasco entró propuesto por el Partido Verde”, dijo la morenista sin antes aclarar que después hablará con él para ver de qué forman lo colocan.

AMLO responde a Fernández Noroña

La queja del integrante del PT la está fundamentando en que se firmó un acuerdo entre las 'corcholatas', el cual decía que de no quedar como candidato a la Presidencia tendría un lugar en el gabinete.

Al respecto, el mandatario Andrés Manuel López Obrador también expuso que todos los acuerdo que se hicieron fue entre morenistas mas no con aliados de otros partidos.

“Para ser más claro, siempre digo lo que pienso y mi pecho no es bodega, el PT propuso a Noroña y el Verde a Velasco y el acuerdo original tenía que ver con los que participaban en el movimiento Morena para aclararlo bien”, declaró.

