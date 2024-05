¡Le ganó el sentimiento! Fernández Noroña llora al despedirse como diputado

En el cierre del periodo de sesiones de la 64 legislatura en la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña se despidió de sus compañeros con la voz entrecortada pues su estancia como vicecoordinador de la bancada del Partido del Trabajo había terminado.

Arriba en el pleno, el diputado no pudo contener el sentimiento durante su discurso del adiós, ya que no podía terminar sus palabras mientras sus ojos se entremojaban.

“No volveré, no volveré a mi curul número 24, no volveré. He terminado mi ciclo en esta Cámara de Diputados, parecía que me quedaba para el inventario, el destino decidió otro camino personal”, expuso.

Fernández Noroña agradece a partidos

El político debía de tomar agua para darle continuidad a sus palabras, pero ya cuando estuvo más repuesto agradeció a todos los partidos el trabajo que se hizo en este periodo y en los pasados, pero ahora debía seguir su camino dentro del gobierno de Claudia Sheinbaum si logra llegar a la presidencia.

“Mi reconocimiento, públicamente lo digo, a Jorge Romero, coordinador de la fracción panista, y aquí vuelvo a insistir, nuestras diferencias políticas no son fáciles... pensamos diferentes, representamos proyectos políticos diferentes en política, las diferencias no deben hacerse personales”, detalló.

Por último, se volvió a despedir casi al borde del llanto: "me despido no sin emoción… he vivido quizás… no, no he vivido quizás, no lo matizo, he vivido los mejores momentos de mi carrera política aquí… en este lugar, lo agradezco, un abrazo”.

EL VIDEO DONDE CASI LLEGA AL LLANTO

Noroña entre tequila y tequila cual borracho empedernido, a lágrima, moco y pedo, dice que ha vivido el mejor momento de su vida en el legislativo. Qué bonito es, sin nunca haber trabajado, mamar del erario por hacerla de pedo cual porro estudiantil.pic.twitter.com/fAPFxYF6zl — JANO (@ANDROMACO64) May 1, 2024

