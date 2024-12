Varios medios de comunicación habían publicado que el testamento de doña Silvia Pinal sería abierto el próximo 15 de enero de 2025. Sin embargo, esa fecha se adelantó pues el martes pasado los herederos se reunieron.

El programa ‘Ventaneando’ estuvo afuera de la casa de María Elena Galindo, hermana de la productora fallecida Tina Galindo, pues ella era la albacea de la actriz.

Durante el programa se dijo que vieron llegar a Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán, Luis Enrique, Stephanie Salas, Michelle Salas, Camila Valero y Efigenia Ramos.

Abren testamento de Silvina Pinal

Cuando las hijas, hijo, nietas y bisnietas estuvieron presentes sin Frida Sofía, se dio lectura al testamento aunque aún no se sabe qué fue lo que heredó a cada una, pero la que salió enojada fue Ale Guzmán.

De acuerdo con el periodista de espectáculos, Álex Kaffie, la cantante enfureció al enterarse que le habían dejando 'migajas' a su hija quien no pudo venir al no poder salir de Estados Unidos.

A su salida, la cantante no quiso revelar nada, pero dejó en claro que sí abrieron el testamento: “¿Qué quieren que les diga?... Ahorita no les puedo decir nada, aún no… ¿Ok?, gracias”.

“Lo que sí está confirmado es que en el testamento están contemplados los hijos y las nietas, y bisnietas, y Efi, al parecer, hay dos o tres amigos que también están incluidos, que después los daremos a conocer. Lo que me llamó la atención de esta imagen de Alejandra Guzmán saliendo de la casa donde se leyó el testamento es que tiene como muy rígida la mandíbula. Me da la impresión de que hubo algún jaloneo, alguna discusión, donde no se pusieron de acuerdo”, expuso Pati Chapoy.

