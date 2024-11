Silvia Pinal: Preocupa su estado de salud; la familia guarda silencio

Se esperaba que esta semana doña Silvia Pinal saliera del hospital luego de controlarle una infección en las vías urinarias, pero todo cambió de un momento a otro.

Los rumores de que ha empeorado el estado de salud de la actriz empezaron a crecer desde la tarde-noche del pasado miércoles, cuando los familiares se empezaron a reunir en el hospital donde está internada.

Llega la dinastía Pinal al hospital

Alejandra Guzmán fue vista saliendo de la clínica privada al sur de la CDMX, pero no quiso dar entrevista a los medios que la esperaban para conocer cómo estaba la última Diva de México.

La preocupación creció aún más cuando se le vio llegar a Sthephanie Salas, quien tampoco se detuvo para hablar sobre lo que pasa o porqué había tanto hermetismo sobre la salud de doña Silvia Pinal.

Familia guarda silencio

Por otra parte, el programa ‘Chisme No Like’ presentó un audio de Efigenia Ramos, asistente de la primera actriz, donde se le escucha decir que los familiares no le dejan decir nada sobre el estado de salud de su jefa.

“Es que ahorita no nos dejan bajar. Mira, ahorita no me dejan decir nada… Deja ver si ahorita que venga el médico, Silvita (Sylvia Pasquel) quiere bajar. Está por llegar el doctor”, expuso en la llamada que supuestamente se originó por la tarde del miércoles 27 de noviembre.

