VIDEO: Critican a Alejandra Guzmán por exponer en video a Silvia Pinal

Alejandra Guzmán, la famosa cantante mexicana, ha generado un buen revuelo en redes sociales después de subir un video en sus redes sociales con su mamá, Silvia Pinal. En el clip, le pide que haga un gesto grosero para sus haters. El video se ha vuelto viral y ha recibido muchas críticas de usuarios que acusan a Guzmán de poner a su mamá en una situación incómoda sin su permiso.

Crítican a Alejandra Guzmán por pedir que su mamá haga una seña grosera

Alejandra Guzmán subió un video a Instagram con su mamá, la actriz Silvia Pinal. En el clip, Guzmán le pide a su mamá que haga un gesto grosero hacia las cámaras, en respuesta a los que critican a la familia Pinal. Mientras tanto, otra persona está cuidando a Silvia durante la grabación.

"Má, vamos a mandarle unos hu3v05 a todos los que dicen que estamos mal ¡hu3v05!".

La cantante Alejandra Guzmán recibió críticas en redes sociales porque su mamá, la actriz Silvia Pinal, hizo un gesto grosero a la cámara. La gente en internet no estuvo contenta y dijo que, por todo lo que ha hecho Pinal, merece respeto y que no debería haber estado en esa situación.

Usuarios critican a Alejandra Guzmán

El video que subió Alejandra Guzmán no cayó muy bien en redes, sobre todo en TikTok. La gente se molestó porque mostró a su mamá, Silvia Pinal, y la criticaron por eso. Decían que Silvia siempre ha sido una dama y que no haría cosas raras frente a las cámaras.

"Nunca vi a Silvia Pinal diciendo alguna majadería"; "No deberían exponerla así"; "La sra Pinal es una dama, y se deja llevar por lo que le dicen, y ella si estuviera bien, no creo que mandaría eso, hay que disculparla"; "No la exhiban así por su trayectoria siempre bella y elegante así hay que recordarla".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Periodista rechaza un millón de pesos por el reloj que rifó el expresidente López Obrador