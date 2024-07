Susana Zabaleta ‘quema’ a Eduardo Yáñez: “No se ponía desodorante”

La actriz y cantante Susana Zabaleta reveló la difícil situación que vivió con Eduardo Yáñez, cuando durante una escena de telenovela se percató que el actor no usaba desodorante, por lo que olía mal.

La actual novia del youtuber de La Cotorrisa Ricardo Pérez se ha caracterizado a lo largo de su trayectoria por ser una mujer que habla con franqueza, situación que a veces la ha hecho meterse en polémicas, sin embargo, son más los que agradecen que cuente las cosas como son.

Eso fue lo que sucedió en una reciente entrevista que otorgó al canal de Youtube llamado El Mitch TV, en la cual Zabaleta recordó su participación en la telenovela de Televisa Fuego en la Sangre (2008) y las escenas de besos que tuvo que compartir con Yáñez, revelando que el también polémico actor le confesó que no usaba antitranspirante.

“A mí lo único que me molestaba era que no se ponía desodorante y cuando eran las escenas de amor entonces hacías ‘iugh, ay no mam&s’.

“Entonces me vio y me dijo: ‘Perdón, es que no uso desodorante’ y le dije ‘Si no me dices no me había dado cuenta’... Es cómo los que no se ponen condón, mejor no”, comentó Susana Zabaleta.

Cuestionada sobre la reciente polémica de Eduardo Yáñez, surgida porque durante la alfombra roja de una obra de teatro le arrebató el celular a una reportera que lo estaba cuestionando sobre su cambio al cristianismo, Susana Zabaleta reconoció que el actor es difícil de tratar.

“Él es así, es como si me dijeras: ‘ay qué raro, estaba yo con un alacrán y me picó’”, agregó.

