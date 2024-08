Susy Lu, esposa de Arath de la Torre, revela si su marido abandona o no La Casa de los Famosos

Arath de la Torre sorprendió a todo el público de La Casa de los Famosos cuando lo vieron entrar en un ataque de pánico luego de ver un mensaje de sus hijos, por lo que pidió salir del reality.

Sobre su estado se han dicho muchas cosas, una de ellas es que podría abandonar la casa el próximo miércoles de nominación, pero para despejar las dudas su esposa Susy Lu ya habló.

¿Arath actúa ataques de pánico?

En entrevista para ‘Sale el Sol’, la pareja del actor empezó por contar que su marido no finge los ataques de pánico, por lo que siente feo al verlo de esa manera en cadena nacional.

“Fue un momento muy fuerte. Estaba totalmente roto. Era una crisis de ansiedad y un colapso nervioso. No era actuación. Ver a sus hijos fue lo que terminó de romperlo. Los niños estaban muy nerviosos”, contó.

Buscan que Arath explote

Susy Lu también fue cuestionada sobre las declaraciones que ha hecho Adrián Marcelo sobre Arath, a lo que dijo que ya lo "agarró de su puerquito" y que busca que su esposo explote de un momento a otro.

“Se ha estado conteniendo mucho (Arath). Este señor (Adrián) ya se ha dado a la tarea, como diría mi abuelita, ya lo agarró de su puerquito. Ya se dio a la tarea de querer que explote. Es su coraje, que no lo ha logrado. Él ha dicho que quiere que explote”, dijo.

Por último, la esposa del también conductor de 'Hoy' aclaró si De la Torre saldrá de La Casa de los Famosos como se ha dicho.

“Los escuché hasta ahorita los rumores a las 4 de la mañana que me desperté. La verdad no sé, a mí no me han dicho nada, me imagino que ya sabría (en caso de que fuera verdad). Yo quisiera que él supiera el cariño que le tienen”, finalizó.

