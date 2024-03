Telemundo le responde a Thalí García sobre que fue drogada y secuestrada en ‘La Casa de los Famosos 4’

Thalí García sorprendió ayer a propios y extraños al contar que dentro de ‘La Casa de los Famoso 4’ fue drogada por la producción, además de tenerla secuestrada cuando pidió muchas veces salir del reality.

Por si fuera poco, acusó a Telemundo y Endemol de fabricar una historia extramarital entre ella y Lupillo Rivera, sabiendo que era casada y tiene dos hijos.

"Hubo un día, Lupillo cuando salga podrá dar fe, que estoy segura que me drogaron. Les dije que no me quería tomar una pastilla, hicieron que me la tomara y de repente yo veía doble… Yo si podría demandar a Telemundo y en este caso en una demanda colectiva a Endemol por difamación, daño moral, por secuestro”, dijo la actriz por medio de un video en sus redes.

Telemundo investiga los hechos de denuncia de Thalí García

Ante la publicación de la famosa donde también explica que ‘La Casa de los Famosos’ así como el programa de los ‘Los 50’ son manipulados y todo está arreglado, Telemundo asegura que su prioridad es la seguridad de los participantes y que no dan crédito de lo que dijo Thalí García.

"La seguridad de nuestro talento y la integridad de nuestros programas es siempre nuestra prioridad principal. Tomamos las alegaciones sobre nuestros programas con mucha seriedad y actualmente estamos indagando sobre los comentarios hechos por Thalí García", expuso la empresa televisora de Estados Unidos.

Laura Bozzo se lanza contra Thalí García

Quien tampoco estuvo muy de acuerdo con las palabras de Thalí García, fue Laura Bozzo, quien explotó contra la actriz y la llamó mentirosa porque la empresa controla los medicamentos bajo supervisión de doctores.

“No voy a permitir bajo ninguna circunstancia que se mienta de la manera en que ha mentido Thalí García respecto a 'La Casa de los Famosos', donde no solamente no te dan licor más que una cervecita en la fiesta, sino que además, para que te den una pastilla, y lo digo por mi propia experiencia, tiene que ser recetada por tu propio médico e investigada por Endemol”, reclamó.

