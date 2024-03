Thalí García acusa a Telemundo de drogarla y de relacionarla con Lupillo Rivera

Thalí García, por medio de sus redes, denunció que Telemundo y Endemol quieren demandarla por su salida en ‘La Casa de los Famosos’ y revelar mensajes privados de la producción.

La actriz expuso que su entrada al reality siempre fue confuso pues aceptó por necesidad, debido a que recortaron su participación en ‘El Señor de los Cielos’ y su marido lo había despedido de la televisora.

Thalí García afirma que ‘Los 50’ estaba arreglado

La exintegrante de LCDLF dijo que desde que entró al reality de ‘Los 50’ su participación estaba arreglada al igual que su pleito con Manelyk González.

Pero nunca le dijeron que ese problema llegaría al contacto físico con la exintegrante de ‘Acapulco Shore’, pero ambas tenían la instrucción de atacarse. Y su paso por ahí sería de unas semanas y cuando salió estaba pactado que perdería una prueba para justificar su expulsión.

Thalí García también se lanza contra 'La Casa de Los Famosos'

La actriz detalló que su entrada fue porque necesitaba ella y su esposo el dinero para mantener a sus dos hijos, pero desde un principio le dijeron que si alguien la cortejaba dentro de ‘La Casa de los Famosos’ le iban hacer creer al público que mantenía una relación extramarital.

Además, acusó a Telemundo de drogarla y secuestrarla para encerrarla junto con Lupillo Rivera para mostrar que ambos se estaban relacionando sentimentalmente.

“El médico que tienen adentro te medica, te sugiere ansiolíticos, te sugiere medicamentos sin siquiera abrirlos enfrente de ti. Hubo un día, Lupillo cuando salga podrá dar fe, que estoy segura que me drogaron. Les dije que no me quería tomar una pastilla, hicieron que me la tomara y de repente yo veía doble en el cuarto con Lupillo, suite donde vivía encerrada”, indicó.

Thalí García asegura que Lupillo es todo un caballero

Thalí continuó revelando que el cantante se portó como todo un caballero que nunca la tocó e incluso la ayudó una vez que se sentía mal.

“Lupe me dijo: ‘quieres que te ayude a vomitar’, bendito Dios yo compartía esa suite con un hombre, un caballero, ¿les parece correcto?… No tuve contacto físico absoluto con Guadalupe Rivera, sé que se los han hecho creer por todos lados (…) Me tuvieron secuestrada en ese lugar, en contra de mi voluntad, por más de 45 minutos. De ninguna manera iba a permitir que dañaran mi imagen como lo hicieron en ‘Los 50’”, declaró.

Por último, García dijo que no le tienen miedo a Telemundo y a Edelmon porque tiene pruebas de todos los mensajes que le mandaron que exponen el mal trato que le dieron.

“Yo si podría demandar a Telemundo y en este caso en una demanda colectiva a Edelmon por difamación, daño moral, por secuestro porque muchas veces antes de salirme de la casa me metí al confesionario a decirles que me abrieran la puerta, que me pusieran a mi esposo en la línea… yo me puse como una fiera cuando me di cuenta que estaban tratando de dar a entender que tenía una relación extramarital con Lupe Rivera”, aseveró.

