'La Casa de los Famosos': Participante abandona el programa por este motivo

Las sorpresas de este miércoles en 'La Casa de los Famosos' dejaron a todos con la boca abierta ante la salida de uno de sus compañeros, pues apenas el lunes ya habían sacado a un habitante.

Antes de la gala ya se había anunciado que una persona saldría del programa, pero nunca se esperaron que fuera Gregorio Pernía, quien recién se había salvado de la expulsión.

Los motivos por lo que salió Gregorio Pernía

El actor colombiano empezó la semana con una incomodidad ante los problemas que había entre los equipos de Tierra y Agua. Pero de plano ya no aguantó y mejor pidió salir de ‘La Casa de los Famosos’ para reencontrarse con su familia que extraña mucho.

“Me voy a reencontrar con mi mujer, con mis hijos y esos que ustedes llaman seguidores y fans, no son para mí, son parte de mi familia. Me voy a reencontrar con mi mamá, mi papá, con mi mujer y me voy de acá como entré…”, dijo con voz entrecortada.

Gregorio Pernía se despide de sus compañeros de LCDLF

El histrión se despidió de todos sus compañeros sin importar que pertenecieran al equipo rival. Gregorio resaltó la cualidad de cada unos de los habitantes. Con respecto a Alfredo Adame y Lupillo Rivera, expuso que fueron sus maestros dentro del reality.

Pernía sería el segundo habitante en abandonar por su cuenta propia 'La Casa de los Famosos', anteriormente lo había hecho Thalí García por el mismo motivo: su familia.

