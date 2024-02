Lupillo Rivera amenaza a Alfredo Adame: “Si no me puedo vengar en la casa, me vengaré afuera”

Luego de que se dio a conocer la pelea entre Lupillo Rivera y Alfredo Adame dentro de ‘La Casa de los Famosos 4’, el cantante amenzó al conductor.

Todo comenzó cuando Gregorio Pernía entró al 'Cuarto de Fuego' para aclarar ciertas diferencias con las mujeres de la casa, hecho que molestó al actor y lo sacó.

Este acto hizo que el intérprete de regional mexicano se hiciera de insultos contra Adame, quien no se quedó callado y le mentó la madre a Lupillo.

Lupillo Rivera prepara su venganza contra Alfredo Adame

Ya en la gala dentro del programa de Telemundo, estaban todos los concursantes de la casa y el conductor Nacho Lozano le preguntó al cantante sobre los hechos de ayer.

“Las ofensas a mi madre no las perdono y la venganza es un plato frío; si no me puedo vengar dentro de la casa, me voy a vengar saliendo, esto lo digo públicamente”, dijo en tono serio.

Cuando le preguntaron a Lupillo si se refería de alguien es especial, se fue directo contra Alfredo y no le importó que las autoridades sepan de sus intensiones.

“Y eso apúntelo ahí, si quieren hacer un reporte a la policía, para cuando pase la venganza no batallen para buscar al culpable, para que sepan que yo fui", advirtió.

Alfredo Adame le canta un ‘tiro’ a Lupillo Rivera

Cuando le cedieron la palabra a Alfredo Adame, el conductor explicó que el pleito no era con Lupillo sino con Gregorio Pernía, pero el cantante le empezó a gritar y a amenazar.

“Lupillo me reclamó que aprendiera a perder, yo se perder y le contesté algo y me gritó: ‘Cuándo salgas de la casa te voy a chin$%&’”, dijo.

El actor de telenovelas también no se dejó de las amenazas en su contra así que le pidió al cantante que de una vez arreglaran sus problemas. “Entonces, pa’ qué luego, si quieres nos salimos de una vez al callejón de aquí afuera y de una vez no damos en la ma&%$”, exclamó.

Al final, la producción de ‘La Casa de los Famosos’ les dijeron que nadie iba hacer nada pues no quieren dar esa imagen de violencia allá afuera sino todo lo contrario.

