Lo que iba culminar en una gran boda, al final terminó en los tribunales. Ya que Magaly Chávez demandó a su exnovio, Alfredo Adame, por daño moral.

Cabe recordar que después de que la influencer rompiera con el actor por peleonero, él empezó a despotricar contra ella, al grado de decir que era una persona transexual.

Pero que la relacionaran con la comunidad gay no era el problema, la cuestión es que Magaly ya no iba soportar que la difamaran sin motivo por que las ofensas le estaban afectado al grado de acudir a un psicólogo.

Buscan que pague todo lo que dice

La también cantante de ranchero dijo, en entrevista, que su demanda sí procedió contra su examado y que éste no asistió a la primera audiencia.

“Queremos llegar a todo lo necesario para que esta persona pague. Es algo que yo siempre he dicho, no sé si el señor tenga algo... no me interesa eso, yo lo que quiero es que sea castigado por lo que ha dicho, por lo que ha hecho en mi contra”, mencionó.

No lo quieren en la cárcel

Al cuestionarla sobre si busca meter a la cárcel a Alfredo, Magaly dijo que no era esa su intensión, pero con que lo manden con un psiquiatra se da por bien ganada.

“Si yo no lo veo en la cárcel, por lo menos lo quiero ver en un psiquiatra, no espero de él nada. No puede haber una persona como él así, como si nada”, detalló.

La próxima audiencia para que se presente será el miércoles 22 de noviembre.

