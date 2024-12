¡Tensión en el Senado! Adán Augusto López riñe con Enrique Vargas

En una sesión del Senado de la República, se registró un altercado entre los legisladores del partido Morena y del Partido Acción Nacional (PAN) durante la discusión de las modificaciones al reglamento de la Cámara Alta, lo que resultó en la suspensión del proceso y en un receso.

La tensión se intensificó cuando el senador panista Humberto Vázquez expresó críticas hacia la elección de los juzgadores y dirigió ataques hacia el ex panista Miguel Ángel Yunes Márquez por su respaldo a las reformas propuestas por Morena, lo que ocasionó empujones y forcejeos en el salón de plenos.

Morenistas y Panistas se enfrentan en el Senado

Un video difundido en redes sociales revela un altercado entre el legislador Adán Augusto, coordinador de la bancada del partido Morena, y el senador del Partido Acción Nacional, Mario Vázquez, quienes estuvieron a punto de llegar a los golpes tras un intercambio de palabras. Posteriormente a una votación, Adán Augusto y el senador Yunes intentaron solicitar una disculpa al senador panista Humberto Vázquez, quien se negó a ofrecerla. La situación se intensificó cuando el senador panista Enrique Vargas del Villar confrontó a los legisladores de Morena, lo que resultó en un aumento de las agresiones verbales y empujones entre varios senadores presentes.

Enrique Vargas del Villar tiene algo más en común con @alitomorenoc que el botox. La forma violenta, grosera e intolerante de ser en el Senado. Demos gracias que estos ya no están en el poder. pic.twitter.com/BXJwSukxT1 — Juncal Solano (@juncalssolano) December 6, 2024

El senador Luis Fernando Salázar, perteneciente al partido Morena, se vio involucrado en un altercado físico con Enrique Vargas del Villar, lo que llevó a la intervención de Manuel Velasco Coello con el fin de prevenir una escalada de la situación. En respuesta a los acontecimientos, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, decidió suspender la sesión para restablecer la calma. Al concluir la sesión, el senador del Partido Acción Nacional, Humberto Vázquez, denunció haber sido objeto de agresiones tanto físicas como verbales, tanto hacia él como hacia Vargas del Villar.

“Amenazas e insultos que hicieron a mi persona por haber, en el debate, dicho una frase por supuesto en el calor del debate, jamás he pretendido, como servidor público y representante popular, perjudicar a las personas” señaló.

El senador Adán Augusto López Hernández afirmó que la verdadera hombría no se logra simplemente ocupando un puesto en la Cámara de Senadores.

“Yo asumo la responsabilidad de mis actos por un reclamo que se hizo de manera prudente, a través del senador Ricardo Anaya, pero usted (Fernández Noroña) no tienen una responsabilidad ni a usted ni a Yunes. Sostengo lo que le dije al senador ´pídale una disculpa, es un asunto de caballeros´, a mí no me ocupa que me vengan a amenazar, yo soy responsable de mis palabras, de lo que digo y que hasta el final sostengo, Por sostener mi palabra yo no me voy a doblar”

