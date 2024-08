Tiktoker japonés graba video de intento de asalto en su contra, en la CDMX

En redes sociales se ha hecho viral el caso de un tiktoker japonés que al momento de estar grabando un en vivo, captó un intento de asalto en su contra mientras caminaba por las calles de la Ciudad de México.

La CDMX si bien en la capital del país y por ende la ciudad más importante de México a nivel económico e infraestructura, también se ha convertido en un lugar en donde desde hace años impera la inseguridad, tanto en las zonas más alejadas como en las mismas avenidas principales, por lo que nadie está exento de ser víctima de la delincuencia.

Dicha situación la experimentó el japonés Yusuke Osawa, quien lleva años viviendo en nuestro país y en redes sociales es mejor conocido como Yu en México, luego de que mientras caminaba por un avenida de la CDMX y grababa un video, un joven se acercó a pedirle una moneda, a lo que el tiktoker le dijo que “no, perdón”, por lo que el supuesto asaltante se tapó el rostro con un paliacate y comenzó a seguirlo.

“La verdad que no tengo”, le decía el influencer al asaltante mientras caminaba más rápido para huir, diciendo metros más adelante que el joven que le pidió dinero “tiene pistola, wey”.

Sin embargo la mala experiencia de Yu en México no acabó ahí, ya que un par de días después mientras estaba grabando otro video en la explanada del Monumento a la Revolución, el mismo joven que previamente intentó asaltarlo, apareció de nuevo para pedirle una moneda.

“¿Ya vieron? Es la misma persona, me encontró otra vez”, dijo Yu en su video, por lo que varios de sus seguidores le recomendaron tener mucho cuidado mientras transita por la Ciudad de México.

“Cuídate mucho, no vale la pena que te arriesgues, México es un país lleno de delincuencia”; “No vayas al mismo lugar, no saques tu teléfono, trata de no llevar esa mochila tan grande”; “¿Nadie le dijo que eso es normal aquí en México?”; “Tengo mucho cuidado, Yu México es peligroso”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

