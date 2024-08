Mariana Echeverría estará como invitada en Hoy, pese a rechazo de la productora

La más reciente eliminada de La Casa de los Famosos México, Mariana Echeverría sí asistirá como invitada al programa Hoy este martes, pese a que conductores y la misma productora del matutino de Televisa no están de acuerdo con su presencia.

Como es habitual, los eliminados del reality show se presentan dos días después de su expulsión al programa matutino estelar del Canal de las Estrellas, conducido por Andrea Legarreta y Galilea Montijo, sin embargo, se manejó la posibilidad de que en este caso Mariana Echeverría no asistiera, pues se ha ganado críticas del elenco por los ataques contra su compañero Arath de la Torre, dentro de La Casa de los Famosos.

"La jefa no quería (productora Andrea Rodríguez), la jefa hay ciertos elementos que no quiere, pero tengo entendido que por el tipo de programa, no sé si hay una especie de contrato, en el que tienen que asistir de promoción a ciertos lugares que ya están estipulados y mi jefa sigue obviamente las reglas pero, de querer, no", comentó Andrea Legarreta.

La misma conductora en días pasados ha salido en defensa de su compañero en Hoy, Arath de la Torre, quien dentro del reality show fue criticado por Mariana Echeverría, sin embargo, ‘La Legarreta’ aseguró que no será hostil en su trato con la reciente eliminada de La Casa de los Famosos.

"Yo no soy quién para poner a nadie en su lugar, evidentemente en el caso de Mariana, es uan situación complicada, es incómoda, pues antes de entrar a la casa, venía mucho al programa, se le abrieron las puertas del programa y, ¿por qué no decirlo?, de nuestra amistad; también ha vivido situaciones tristes, que nos han conmovido, no se trata de ser inhumanos, pero ojo, yo no soy quién, ni a ella ni a nadie ,es poner simplemente lo que hemos visto", agregó Andrea Legarreta.

Será en la emisión de este martes cuando Mariana Echeverría esté como invitada del programa Hoy, en donde hablará de su participación en La Casa de los Famosos tras convertirse en la cuarta eliminada del reality show.

