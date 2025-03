Tiroteo en Estados Unidos: Hay 3 muertos y 14 heridos

Al menos tres personas murieron y otras 14 resultaron heridas en un tiroteo masivo en un parque de la ciudad desértica de Las Cruces, en Nuevo México, informó este sábado la policía.

Las víctimas de disparos, con edades comprendidas entre 16 y 36 años, fueron enviadas a los tres hospitales locales, así como al Centro Médico Universitario de El Paso, el centro de traumatología regional, según la policía y autoridades del hospital.

De los seis pacientes que llegaron al Memorial Medical Center en Las Cruces en ambulancia y automóvil privado, cinco fueron enviados a El Paso, dijo el director de mercadotecnia y comunicaciones Andrew Cummins.

La policía continúa con las investigaciones para dar con los responsables / Redes Sociales|

Los fallecidos fueron dos hombres de 19 años y un joven de 16, según la policía. Sus nombres y los de otras víctimas aún no se han dado a conocer.

La policía solicitó a los transeúntes que compartieran videos e información que tuvieran, mientras continuaban buscando al sospechoso o sospechosos del ataque, perpetrado alrededor de las 10 de la noche del viernes en el Young Park de la ciudad, un lugar de música y recreación.

En una publicación realizada este sábado en Instagram, la concejal de la ciudad de Las Cruces y alcaldesa interina Johana Bencomo expresó su dolor por la tragedia.

“Una parte de mí quería escribir que esto es algo que nunca piensas que va a suceder en tu ciudad, pero eso en realidad se siente profundamente falso”, escribió Bencomo. “Honestamente, hoy en día una tragedia como esta se siente como una pesadilla que solo espera hacerse realidad en cualquier momento posible, pero también siempre rezamos y esperamos que nunca lo haga”.

La policía está pidiendo videos de la gente para dar con los responsables / Redes Sociales|

Las Cruces se encuentra en el borde del desierto de Chihuahua a lo largo del Río Bravo en el sur de Nuevo México, a unos 66 kilómetros al norte de la frontera entre Estados Unidos y México.

El Departamento de Policía de Las Cruces dijo que está siendo asistido en su investigación por la Policía Estatal de Nuevo México, el Departamento de Policía del condado de Doña Ana, el FBI y agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

El sábado, el departamento policial seguía en el lugar de los hechos, y el área alrededor del parque estaba cerrada al tráfico, según informes de medios locales.

Las Cruces is trending in The US because that's the city in New Mexico where a mass shooting occurred at about 10p.m in Young Park-a music and recreation venue- on Friday, March 21.



The shooting left 3 dead with 14 others injured and currently receiving treatment at the Memorial… pic.twitter.com/sxRotGYjkY

— Why It Is Trending (@trendingblog247) March 22, 2025