Shakira sale oootra vez tarde ahora en su segundo concierto en la CDMX

Durante el primer concierto de Shakira en la Ciudad de México, el espectáculo de la cantante comenzó tarde supuestamente porque no le avisaron la hora de salida y ella creía que era hasta las 10 de la noche.

Al otro día, la colombiana publicó en sus redes que para evitar más retrasos ella misma estaría al pendiente de la hora marcada en los boletos para salir a tiempo y la gente pudiera llegar a sus casas a tiempo y segura.

A pesar de los retrasos, a Shakira le va muy bien con sus presentaciones / Redes Sociales|

¿Por qué Shakira salió tarde en su segundo concierto?

Para su segunda fecha en el Estadio GNP Seguros, la artista de talla internacional volvió a salir tarde, ahora con hora y media de retraso; los motivos: por los vientos que pegaban en las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Al respecto, después de terminar sus segunda canción, hizo una pausa para explicar los motivos y agradecer todo el apoyo que le han dado a pesar de los problemas a los que se ha enfrentado.

La cantante asegura que por el viento no podía salir a dar su show / Redes Sociales|

“Segunda noche en esta ciudad que tanto quiero. No saben lo que estaba sufriendo allá atrás porque ya teníamos ganas de estar con ustedes. Me decían que hay que esperar a que este toda la gente, ahora hay esperar a que baje el viento, en fin… Quería ya verlos porque los extraño, me siento una privilegiada de poder cantar para ustedes siete noches… gracias por acompañarme, por apoyarme, por cuidarme y aceptarme como soy”, expuso frente a su público.

¡El concierto de Shakira se retrasa por el “viento”! 😱



Aquí el problema es que NO HAY VIENTO. #Shakira #EstadioGNP pic.twitter.com/PG7SlYktJ3 — Chema Téllez (@SoyChemaTellez) March 22, 2025

