Todo sobre el regreso a clases 2025

Este lunes 1 de septiembre de 2025 al ciclo escolar 2025-2026 con una jornada marcada por la lluvia y por un operativo de seguridad sin precedentes para garantizar la tranquilidad de alumnos y padres de familia.

Desde las primeras horas de la mañana, la capital amaneció bajo intensas precipitaciones que complicaron la movilidad y provocaron tráfico en las inmediaciones de los planteles escolares. La combinación de las condiciones climáticas y el elevado flujo vehicular generó retrasos y largas filas en varios accesos a escuelas públicas y privadas.

Para resguardar a la comunidad educativa, se desplegó un operativo con 15 mil elementos de seguridad distribuidos en las 16 alcaldías. La estrategia contempló vigilancia en entradas y salidas de los planteles, patrullajes en transporte público, operativos viales y la implementación de senderos seguros.

El dispositivo también incluyó apoyo de unidades médicas y centros de monitoreo urbano, con el fin de responder de manera inmediata ante cualquier eventualidad. Además, se reforzó el programa de prevención en secundarias y preparatorias para evitar riñas y conflictos durante los horarios de mayor concentración estudiantil.

Iniciamos el nuevo #CicloEscolar 2025-2026 con el compromiso de que ninguna niña, niño o joven quede fuera de la escuela.



Con becas, libros gratuitos, planteles dignos y programas de salud y bienestar, avanzamos hacia una #educación que garantice igualdad y transforme… pic.twitter.com/UTtFJaVtdp — SEP México (@SEP_mx) September 1, 2025

En paralelo, las autoridades de movilidad recomendaron a los usuarios anticipar sus traslados y adoptar medidas de precaución para evitar incidentes en el transporte público, considerando la elevada afluencia por el inicio del ciclo escolar.

El balance del primer día dejó en claro que el regreso a clases en la capital no solo representó un reto en materia de movilidad por las lluvias, sino también una operación logística coordinada para garantizar la seguridad y el bienestar de millones de estudiantes y sus familias.

