Detienen y llevan al Torito a hermana de Gala Montes por conducir en estado de ebriedad

Crista Fernández Montes de Oca, mejor conocida como Beba Montes, influencer y hermana de la actriz y cantante Gala Montes, habría sido detenida por conducir en estado de ebriedad en la Ciudad de México.

De acuerdo con lo publicado en su cuenta de X por el reportero Carlos Jiménez, fue la noche del domingo 31 de agosto cuando la hermana de Gala no logró superar la prueba del alcoholímetro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en un módulo ubicado en el perímetro del Palacio de los Deportes.

El reportero Carlos Jiménez informó sobre los hechos/X |

Por esta razón, Beba Montes fue remitida al Juez Cívico y encerrada en el Centro de Sanciones Administrativas, mejor conocido como ‘El Torito’.

Hasta el momento, ni Gala Montes ni su hermana han emitido declaraciones públicas para confirmar o desmentir la información.

Beba Montes es influencer y está muy activa en redes sociales/IG: @labebamontes |

¿Cuál es la multa por conducir ebrio(a) en la Ciudad de México?

Conducir bajo los efectos del alcohol es una de las faltas más graves en la capital del país. En 2025, quienes sean sorprendidos manejando en estado de ebriedad pueden enfrentar:

Una multa de hasta 60 Unidades de Medida y Actualización (UMA) , equivalente a aproximadamente $6,500 pesos .





Hasta 36 horas de arresto en el Centro de Sanciones Administrativas, conocido como “El Torito” .





Pérdida de 6 puntos en la licencia de conducir .





Remisión del vehículo al corralón .





Hasta ahora ninguna de las dos hermanas se ha pronunciado sobre lo sucedido/IG: @labebamontes |

¿Cuál es el límite permitido de alcohol?

Según el Reglamento de Tránsito, el límite permitido de alcohol en sangre es de 0.8 gramos por litro, o bien 0.4 miligramos por litro en aire espirado. Superar este nivel constituye una falta administrativa grave, ya que el alcohol:

Reduce los reflejos .





Afecta la visión .





Altera la percepción de distancia y velocidad .





Por ello, las autoridades mantienen vigente el programa “Conduce sin Alcohol”, una estrategia clave para prevenir accidentes y salvar vidas.

