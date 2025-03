Mamá de Gala Montes denuncia violencia física de su hija en entrevista con Adrián Marcelo

Ya fue publicada la entrevista que le hizo Adrián Marcelo a Crista Montes, madre de Gala Montes, su excompañera en La Casa de los Famosos, en la que la señora aseguró haber sido víctima de violencia física por parte de la cantante, hecho que provocó un distanciamiento definitivo entre madre e hija.

Adrián Marcelo habría pagado a la señora Crista Montes para entrevistarla/YouTube|

La tan esperada entrevista, por la que supuestamente Adrián Marcelo pagó 350 mil pesos a su invitada, comenzó con una disculpa del influencer hacia la señora Crista Montes, esto debido a las veces en las que la mencionó o hizo una referencia ofensiva hacia ella durante el reality show de Televisa, en el cual tuvo una intensa rivalidad con Gala Montes, al grado de que ella acusó al exconductor de Multimedios de misógino.

“Le debo una disculpa por lo que le hemos hecho pasar, aunque no puedo hablar a nombre de su hija, pero por lo que la hemos hecho pasar su hija y yo, y los involucrados en toda esta tormenta que se ha formado”, expresó Adrián Marcelo a la madre de Gala Montes, y continuó: “Me arrepiento de haber causado dolor… cuando nos vemos amenazados en una situación hostil tendemos a desconectarnos, y eso va con la intención de herir, de hacer daño. Hay personas que somos viscerales”.

Chinga tu madre Gala Montes y chinga tu madre beba, de verdad que pocaaaaa pic.twitter.com/JQ37BLt1gv — jaline⸆⸉ (@Fldsmdfr_1) March 24, 2025

¿Gala Montes golpeó a su mamá?

Por su parte, la señora Crista Montes, entre varios temas, habló sobre el distanciamiento con su hija Gala Montes, asegurando haber recibido maltratos de la cantante, así como de su otra hija, Beba Montes, incluyendo una agresión física por parte de ambas hacia ella.

"Ella llegó de grabar y me dijo: '¿qué hay de comer?', porque quería que hiciera el súper... pero me dijo que me iba a dar un sueldo, pero como ya me había dado techo y comida, entonces ya no. Entonces llega y le digo: 'hay cereal, come cereal'. Yo tenía el plato y me lo aventó. Dije: 'hasta aquí llegaste' y le di una cachetada, pero ¿cómo crees?... me la contestó y no con uno, con varios (golpes)."

La señora Crista asegura que sus hijas la violentaron físicamente/IG: @galamontes |

"Se puso de acuerdo con la hermana, y la hermana llega y me detiene para que me dé (golpes). Eso es muy diferente a lo que ella contó. Y esa es la verdad que yo quería contar", comentó la señora.

Finalmente, Crista Montes reiteró que el distanciamiento con sus hijas es definitivo, pues ni aunque le pidieran perdón podría reconciliarse con ellas debido al dolor que, según ella, le hicieron sentir.

"No hay vuelta atrás, ni pidiéndome perdón. Lo peor es que la gente te juzga, los medios te juzgan sin saber… qué poca madre."

