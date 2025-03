Gala Montes responde a su mamá tras entrevista con Adrián Marcelo

Luego de que se confirmara que Adrián Marcelo realizó una entrevista con Crista Montes, madre de su excompañera en La Casa de los Famosos México, Gala Montes, la cantante y actriz respondió a su familiar de una manera muy polémica, dejando en evidencia el distanciamiento entre madre e hija.

Desde hace unos días, a través de redes sociales, el influencer regiomontano y exconductor de Multimedios expresó su deseo de entrevistar a la madre de Gala Montes, ofreciéndole incluso 350 mil pesos por la exclusiva.

Todo esto ocurre en el contexto de la rivalidad entre Adrián Marcelo y Gala Montes, surgida en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, transmitida en 2024. En dicho programa, las acusaciones de misoginia, violencia verbal y mental, además de amenazas, que la cantante hizo contra el influencer, llevaron a este último a no soportar la presión y abandonar el reality show, pese a contar con el apoyo de Televisa y Endemol, productoras del programa.

Con la intención de avivar la controversia, Adrián Marcelo entrevistó a Crista Montes, aprovechando la tensa relación entre ella y su hija Gala. Se espera que la mujer haga declaraciones polémicas contra la artista, a quien previamente ya ha acusado públicamente de traicionarla.

¿Qué dijo Gala Montes sobre la entrevista de su mamá con Adrián Marcelo?

Luego de que se hicieran públicas imágenes de la entrevista realizada por Adrián Marcelo a Crista Montes —que será transmitida el próximo domingo en el canal de YouTube del influencer—, Gala Montes reaccionó en redes sociales.

La ex participante de La Casa de los Famosos publicó en Instagram una imagen desde Europa, donde está de vacaciones, acompañada de un mensaje indirecto hacia su madre: “Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces, ya se me pasará”. Además, agregó la canción Ni parientes somos, de Los Tigres del Norte.

La publicación recibió numerosos “me gusta” y comentarios de sus seguidores, quienes le expresaron su apoyo ante la situación con su madre. “Te amamos y siempre contigo. Que ni parientes somos, pero te llevamos en el alma, en la mente y en el corazón”, escribió uno de sus fans.

