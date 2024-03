Trump dijo en un mitin en Ohio que los inmigrantes indocumentados "no son personas"

El ex Presidente afirmó que las próximas elecciones contra Joe Biden serán cruciales para Estados Unidos y consideró su campaña como un momento decisivo.

Donald Trup califica a inmigrantes como animales

“Si no resulto elegido, habrá un baño de sangre. Va a ser un baño de sangre para el país”, dijo Trump durante un mitin en Ohio, el primero que ofrece desde que el martes logró los números necesarios para convertirse en el candidato republicano a la presidencia.

"No creo que tengamos otras elecciones (si no gano) o, desde luego, no unas elecciones que tengan sentido", agregó.

Tal como en su primera campaña presidencial en 2016, Trump volvió a utilizar un lenguaje provocador y deshumanizante ayer para retratar a los migrantes como una amenaza para los ciudadanos estadounidenses.

"No sé si llamarlos personas, en algunos casos", dijo. "En mi opinión, en algunos casos no son personas, pero no me permiten decir eso, porque la izquierda radical afirma que es horrible decir esas cosas.

"Dicen: 'tienen qué votar en contra de eso, porque eso no habla de humanidad', pero he visto esa humanidad y éstas son malas personas. Son animales y tenemos que detenerlos".

Declaraciones de Joe Biden ante comentarios de Trump

La campaña de Biden respondió llamando a Trump "perdedor" y acusándolo de querer repetir el asalto al Capitolio.

“El pueblo estadounidense le va a propinar otra derrota electoral este noviembre porque sigue rechazando su extremismo, su afición por la violencia y su sed de venganza”, mensaje de los demócratas.

Trump ganó suficientes delegados en las primarias para asegurar su nominación presidencial en la convención republicana de julio. Ha hecho declaraciones polémicas, como prometer ser un "dictador" en su primer día de mandato y sugerir que animaría a Rusia a atacar a los países de la OTAN que no cumplan con las cuotas de gasto en defensa.

