Tunden a Angélica Vale por pedir a Gala Montes que se cambie el título de “La novia de México”

La polémica en las redes sociales se calentó cuando los seguidores de Gala Montes empezaron a llamarla “La Novia de México”, un título que ha pertenecido solo a Angélica María por más de 60 años. Ante esto, Angélica Vale, la hija de Angélica María, salió en defensa del apodo, asegurando que “nadie más puede usar ese apodo”.

Angélica Vale pide que Gala Montes se cambie el apodo

“La novia de México eres tú. Sabes cuál es la diferencia, que no se lo puso ella, se lo pusieron y le siguieron llamando así hasta la fecha desde hace 60 años. Esa es la gran diferencia que pueda existir con la gente que pueda ponérsela. No va a haber otra. Gala Montes, con todo el cariño del universo, no, ponte otro nombre. La novia es mi mamá”, señaló.

En un video viral, Angélica Vale comenta sobre el apodo que ha recibido Gala Montes. Mientras Angélica María parece indiferente, su hija defiende que el título de 'La Novia de México' le pertenece a ella, ya que fue otorgado por un periodista y adoptado por el público.

Tunden a Angélica Vale en redes sociales

Las reacciones en redes sociales apoyaron a Gala Montes, defendiendo su carisma y personalidad tras recibir un apodo comparativo con Nicola Porcella. Sus fans afirmaron que ella no conocía el apodo y lo consideraron merecido.

"Gala ya es la nueva NOVIA DE MÉXICO", "¿qué es lo que te molesta más? ¿Qué este siglo haya una nueva novia de México o que tú nunca lo fuiste?" y "el apodo de novia de Mexico se lo dimos nosotros el público a Gala Montes, primero investiga", Son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicaciones.

