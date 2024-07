¿Usas Shazam, TikTok y Snapchat? Ya podrás comprar boletos para los conciertos desde las aplicaciones

Si eres de los que se la pasa viendo videos por horas en TikTok y Snapchat, o buscando tus acciones favoritas en Shazam, ahora tendrás una ventaja más para estar cerca de tu artista favorito.

Ya que Ticketmaster decidió hacer una alianza con estas aplicaciones para que puedas comprar de inmediato tus boletos del grupo que te gusta, sin importar en que parte del mundo te encuentres.

Ticketmaster hace alianza con las Apps

Al usar estas Apps podrás saber si la banda que te gusta se presentará en esa ciudad o país, lo que podría alegrarte y darle una experiencia extra a tus vacaciones.

“La integración de Ticketmaster con Shazam, permite a los artistas vincular sus eventos de Ticketmaster directamente en la app, para que los fans puedan ver dónde toca su nuevo artista favorito cada vez que hacen Shazam de una nueva canción. Es la última incorporación a las integraciones de plataformas existentes de Ticketmaster: en Snapchat, los fans pueden navegar por el catálogo completo de próximos eventos de Ticketmaster en cualquier parte del mundo utilizando Snap Map”, comunicó la boletera.

Además, en TikTok, los artistas certificados pueden compartir fácilmente enlaces a sus eventos de Ticketmaster para que los fans puedan conseguir entradas sin salir de la aplicación.

Arranca la campaña ‘La Música Te Encuentra’

La compañía de boletos explicó en un boletín que su nueva campaña ‘La Música Te Encuentra’ es una expansión más que hacen para conectar con la gente y no se pierda de algún evento.

“Ticketmaster es la primera plataforma de venta de boletos en asociarse en una integración de productos dentro de TikTok en 2022, y ha sido la única boletera en integrarse con la función Layers de Snap Map, que permite a los usuarios ver eventos cerca de ellos directamente en Snap Map. La integración de Shazam de Ticketmaster es la herramienta más reciente para que los artistas conecten con sus fans, innovando la experiencia de los eventos en directo y llevando el compromiso de los fans fuera de línea y al mundo real”, expusieron.

En lo que va de este 2024, un reporte indicó que el 42 por ciento de los fanáticos informaron que no asistieron a un concierto que querían simplemente porque no se enteraron de antemano, por eso ahora Ticketmaster está dando a los artistas las herramientas que necesitan para asegurarse de que los fans no se pierdan sus shows.

