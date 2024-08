VIDEO: Arath de la Torre rompe en llanto y pide abandonar el reality, tras posicionamiento de Adrián Marcelo

En la quinta eliminación de La Casa de los Famosos México 2, Arath de la Torre volvió a ser mencionado por Adrián Marcelo, ya que estaba entre los nominados. En ese momento, el regiomontano no dudó en lanzarse contra Arath, utilizando temas personales para criticar al actor.

Adrian Marcelo arremete contra Arath de la Torre

“Hoy quiero hablar de merecimientos. Si habláramos de merecimientos sería casi imposible ganarte este reality, La Casa de los Famosos. Tienes una trayectoria impecable, tienes un carisma que muchos envidiaríamos, cuando quiero contar una historia de Chabelo, tú tienes una mejor. Es imposible. Por eso hoy no quiero hablar de merecimientos, hoy quiero hablar de necesidades”, dijo el influencer regio.

“Tú no necesitas ganar La Casa de los Famosos México 2. Tienes un estilo de vida opulento, tus historias normalmente se sitúan Europa o en destinos que son para alguien que está alineado a la izquierda, son muy difíciles de acceder para un mexicano que gana yo creo a la semana lo que tu ganas en 12 horas. Eso te lo has ganados con el sudor de tu trabajo justamente y legalmente por la derecha como dices. Quiero hacerle saber a la gente que si fuera por necesidades atrás de ti hay alguien que requiere papeles, oportunidades”. continuo hablando Adrian.

El creador de contenido tocó temas delicados y sugirió un posible caso de evasión fiscal y clasismo relacionado con Arath de la Torre.

“Creo que México necesita figuras públicas que estén en sintonía, gente de Iztapalapa, de Neza, de Ecatepec, gente que camine en Tepito y le estreche la mano, los vea a los ojos y que les ayude un poquito. Hermano, tu única necesidad es solventar un crédito fiscal y me atrevería a decir que no es una necesidad, es una obligación que hay que cumplir”, señaló el infuelcer.

Marcelo se comprometió a repartir el premio de 4 millones de pesos si gana el programa, incluso ofreciendo utilizar los abogados de Arath para formalizar su promesa."Puedes prestarme a tu despacho de abogados para notariarlo y que quede asentado".

La intervención de Marcelo generó una intensa reacción emocional en Arath de la Torre, quien, a pesar de intentar mantenerse sereno, colapsó al ver un video de sus hijas. Afectado, Arath lloró y solicitó ser retirado del programa, expresando su agotamiento y frustración por los ataques que ha recibido.

“No puedo con lo juegos, no puedo con este juego sucio, con estos golpes... De verdad no puedo... Que me disculpen mis hijos, que me disculpe el público. No puedo con estos golpes bajos, con las mentiras, estas bajezas...”. Expresó el conductor.

Arath expresó su deseo de no ser atacado por su vida personal y reafirmó su compromiso de luchar en el programa. "por la derecha".

