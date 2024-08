VIDEO: Coldplay homenajea a Taylor Swift en Viena interpretando "Love Story"

La banda británica, Coldplay, está de gira por Europa con su espectáculo "Music of the Sphere" y recientemente se presentó en el Estadio Ernst Happel de Viena, un lugar que ha ganado notoriedad por ser el escenario de la parada de Taylor Swift en su "The Eras Tour" en Austria.

Una amenaza terrorista llevó a las autoridades a cancelar el evento masivo programado, lo que causó decepción en la comunidad swiftie del país.

Coldplay rinde homenaje a Taylor Swift en Viena

Coldplay dedicó una canción a los fans de Taylor Swift, quienes se sintieron decepcionados por la cancelación de sus shows en Viena. Durante su concierto, la banda británica interpretó "Love Story", un clásico de Swift, junto a fans y la telonera Maggie Rogers, lo que emocionó a los asistentes, especialmente porque el evento tuvo lugar en el mismo estadio donde iba a presentarse Taylor.

"Esto es algo que nunca hacemos, pero tenemos que hacerlo hoy. Por supuesto, no hemos mencionado que Viena estuvo en las noticias de todo el mundo por las razones equivocadas. Pero lo que nos llegó fue la belleza, la unión y la amabilidad de todos los fans de Taylor Swift”, enfatizó el líder de la banda.

¿Por qué fueron cancelados los conciertos de Taylor Swift?

Taylor Swift canceló sus tres conciertos en el Estadio Ernst Happel de Viena debido a una amenaza de ataque de ISIS, tras un apuñalamiento masivo en Southport que dejó tres jóvenes muertos en un evento relacionado con ella. A pesar de que las entradas para The Eras Tour estaban agotadas, se priorizó la seguridad del público.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Cazzu interpreta "Como la Flor" con sentimiento