VIDEO: Mesero se vuelve viral por regresar propina de $36 pesos: "No necesito sus miserias"

Un mesero de Nayarit se volvió viral en redes sociales tras compartir un video en el que expresa su indignación por recibir solo 36 pesos de propina tras una cuenta de 1,200 pesos. En su grabación, menciona que devolvió el dinero a los clientes porque consideró que la propina era inadecuada.

Mesero se vuelve viral al regresar propina de $36 pesos

Según lo que él mismo dijo, el mesero juntó las monedas y se acercó a los clientes para devolverles el dinero, ya que pensó que era una cantidad muy pequeña.

"pagaron una cuenta de mil 200 pesos y no se me hace justo. No puede ser posible que pagando cuentas de mil 200 pesos dé nada más 36 pesos. Agarre el dinero, me lo dejó en la mesa, fui y lo seguí hasta la puerta y le dije 'amigo ahí le va su dinero. No necesito sus miserias'. Si tienen el dinero para pagar mil 200, para ir a comer, deberían tener dinero también para dejar propina", dijo el mesero.

Este Mecero: De Tepic Nayarit dice que la propina debe y tiene que ser obligatoria. Que si tienes para tragar y gastar 1,200 mínimo le dejes el 10 o 20 % de propina. Y la pregunta es Cuando el traga cuánto dejará . Si su trabajo no le ofrece un sueldo digno no es… pic.twitter.com/Z4rbDULqeY

El mesero de Nayarit compartió su frustración en un video, argumentando que la propina debería ser obligatoria y que se debería dejar al menos un 20%. Criticó la actitud de quienes se quejan y no compensan adecuadamente el servicio, lo que le desanima tras su esfuerzo laboral.

¿Es obligatorio dar propinal del 10% o 2o%?

La Profeco establece que restaurantes, bares, servicios turísticos y hoteles no pueden cobrar propina obligatoria, ya que esta debe ser una gratificación voluntaria y no puede incluirse en la cuenta. La Ley Federal de Protección al Consumidor prohíbe prácticas comerciales coercitivas y cláusulas abusivas.

Si un establecimiento intenta cobrar una propina obligatoria, los comensales pueden denunciarlo a la Profeco a través del correo electrónico denunciasprofeco@profeco.gob.mx o llamando al 55 55 68 87 22. Deben proporcionar el nombre y la dirección completa del lugar.

