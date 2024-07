VIDEO: Mujer borra base de datos después de que la despidieran por pedir aumento

El video de una mujer confesando haber tomado represalias contra la empresa en la que trabajaba se hizo viral en las redes sociales. En el video, admite haber borrado la base de datos de los empleados como venganza por haber sido despedida de manera injustificada.

Mujer borra base de datos tras ser despedida

En un video viral, una mujer admite haber borrado la base de datos de su trabajo después de ser despedida y negársele un aumento de salario. La mujer había trabajado en la empresa durante más de dos años.

“Dos años y medio en negro y me echan por pedir un aumento. Si mi trabajo no vale, ya te vas a enterar cuánto cuesta digitalizar y automatizar todo”.

La mujer decidió borrar la base de datos de la empresa donde trabajaba, ya que nunca se preocuparon por su bienestar laboral o personal. No le importó el caos que provocaría al hacerlo.

- Las explicaciones de porque Flor borró la base de datos... pic.twitter.com/0DPkS5gqvE — Doctor House (@Bobmacoy) July 2, 2024

“Yo me habré quedado sin trabajo. A mí me habrán echado, dejándome en pelotas, sin saber cómo pagar el alquiler, sin saber cómo mier… hacer para comer [...] pero, por lo menos, yo no soy tan idiota para no darme cuenta de que no tengo que romperle las pelotas a quien creó mi base de datos, porque yo ahora, la borré toda”

¿En México te pueden despedir por pedir un aumento en el salario?

En México, los trabajadores están protegidos contra despidos injustificados según la Ley Federal del Trabajo. Pedir un aumento salarial no es motivo de despido justificado y los trabajadores tienen derecho a expresar sus necesidades salariales. Si un trabajador es despedido por esta razón, puede presentar una demanda por despido injustificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Se recomienda llevar un registro de la solicitud y comunicaciones con el empleador, hacer la solicitud de manera profesional y fundamentada, y buscar asesoría legal si hay preocupación por represalias.

