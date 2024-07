Yuri no quiere volver a trabajar con Cristian Castro: "Ya no hay marcha atrás"

Yuri y Cristian Castro tuvieron una serie de conciertos juntos, pero la experiencia terminó en Torreón. Yuri reveló que hubo tensión entre ellos y que decidieron no continuar con la gira.

¿Qué dijo Yuri sobre Cristian Castro?

Yuri y Cristian Castro compartieron escenario durante cuatro meses en la gira "Unidos en el Escenario Tour", pero la cantante no tiene intención de colaborar nuevamente con él debido a su personalidad.

“A lo mejor en dos o tres meses él quisiera retomar, y no, ya no, ya no hay vuelta atrás, lo siento mucho querido. Sí hubo momentos de tensión, no de conflicto, ojo, no de conflicto, tensión. Él no es una persona que tenga muchos amigos, y la gente no tiene que ser como yo, ni yo tengo que ser como él”.

Yuri propuso salir a convivir y mencionó que lo hizo con Pandora, pero Cristian le dijo que no es ese tipo de persona. A pesar de esto, Yuri respetó su forma de ser y mencionó que le gusta más el desorden. Aunque solo compartieron una cena, fue un buen momento.

No de conflicto ojo, tensión, somos dos mentalidades diferentes, entonces yo ahorita quiero preparar mi propio show, hacer mi nuevo show y ya después de un año vuelvo a hacer otro concepto"

Yuri descartó trabajar con Cristian Castro en el futuro y afirmó que no son amigos, lo que generó polémica.

"¿Tú me dices amigos? Mijares, ¿amigos? Pandora, Cristian y yo somos compañeros de trabajo, ¿pero amigos? (...) Cristian y yo no somos amigos, somos compañeros de trabajo y él es muy respetuoso, él nunca me faltó el respeto, siempre se cuadró (...). Si a lo mejor en dos, tres meses él quiere retomar, no, ya no hay vuelta atrás"

